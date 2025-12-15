Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинским законодательством в зимний период предусмотрены большие штрафы за определенные нарушения.

Какие в Украине действуют ограничения для рыбаков зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Основное:

Зимой рыбалка в Украине возможна по отдельным правилам

Вылавливать раков в течение зимы в Украине запрещено

За несоблюдение правил рыбалки можно получить большой штраф

Зимой в Украине действует запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Но об этом знают даже не все заядлые рыбаки, поэтому они могут получить большой штраф. Подробнее об ограничениях сообщило издание Новини.LIVE.

Госрыбагентство для защиты водных ресурсов и создания благоприятных условий для зимовки рыбы, определило списки и границы зимовальных ям, где рыбалка запрещена.

В то же время рыбалка остается разрешенной на льду зимними удочками и жерлицами всех типов, а также без льда - нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингом с естественной или искусственной приманкой.

Что известно о запрете на вылов раков

С 1 декабря 2025 года в Украине запрещено вылавливать раков на всех рыбохозяйственных водоемах. Это ограничение будет действовать вплоть до 30 июня 2026 года.

С сегодняшнего дня, 15 декабря, такой же запрет действует и в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

Какие штрафы могут получить украинцы

В Киевском рыбоохранном патруле напомнили, что суточная норма вылова - до 3 кг рыбы на одного рыбака. При этом запрещено использовать методы, наносящие серьезный вред природе: взрывчатые и токсичные вещества, электроток, колючие снасти, огнестрельное оружие, промышленные сетки, багрение, гатки, плотины или осушение водоемов.

За незаконные методы вылова рыбы украинцев могут оштрафовать до 680 гривен максимум с конфискацией оборудования и выловленной рыбы. Но если убытки от незаконной рыбалки будут значительны, граждан могут привлечь к уголовной ответственности.

В таком случае штраф будет составлять от 17 до 85 тысяч гривен. Кроме того злоумышленник может получить до 3 лет ограничения, или лишения свободы с конфискацией всего оборудования и рыбы.

