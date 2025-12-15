Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Анна Косик
15 декабря 2025, 12:34обновлено 15 декабря, 13:53
522
Украинским законодательством в зимний период предусмотрены большие штрафы за определенные нарушения.
рыбалка, деньги
Какие в Украине действуют ограничения для рыбаков зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Основное:

  • Зимой рыбалка в Украине возможна по отдельным правилам
  • Вылавливать раков в течение зимы в Украине запрещено
  • За несоблюдение правил рыбалки можно получить большой штраф

Зимой в Украине действует запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Но об этом знают даже не все заядлые рыбаки, поэтому они могут получить большой штраф. Подробнее об ограничениях сообщило издание Новини.LIVE.

Госрыбагентство для защиты водных ресурсов и создания благоприятных условий для зимовки рыбы, определило списки и границы зимовальных ям, где рыбалка запрещена.

видео дня

В то же время рыбалка остается разрешенной на льду зимними удочками и жерлицами всех типов, а также без льда - нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингом с естественной или искусственной приманкой.

Что известно о запрете на вылов раков

С 1 декабря 2025 года в Украине запрещено вылавливать раков на всех рыбохозяйственных водоемах. Это ограничение будет действовать вплоть до 30 июня 2026 года.

С сегодняшнего дня, 15 декабря, такой же запрет действует и в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

Какие штрафы могут получить украинцы

В Киевском рыбоохранном патруле напомнили, что суточная норма вылова - до 3 кг рыбы на одного рыбака. При этом запрещено использовать методы, наносящие серьезный вред природе: взрывчатые и токсичные вещества, электроток, колючие снасти, огнестрельное оружие, промышленные сетки, багрение, гатки, плотины или осушение водоемов.

За незаконные методы вылова рыбы украинцев могут оштрафовать до 680 гривен максимум с конфискацией оборудования и выловленной рыбы. Но если убытки от незаконной рыбалки будут значительны, граждан могут привлечь к уголовной ответственности.

В таком случае штраф будет составлять от 17 до 85 тысяч гривен. Кроме того злоумышленник может получить до 3 лет ограничения, или лишения свободы с конфискацией всего оборудования и рыбы.

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцы, прогуливаясь по паркам или скверам, часто замечают сухие деревья или поваленные ветки. На первый взгляд это может показаться "бесхозным мусором", который легко использовать как дрова. Однако в 2025 году такие действия остаются незаконными и за них могут оштрафовать.

Ранее сообщалось, что если незаконно срубить елку в лесу, можно получить штраф от 510 до 1020 гривен. А если человека уже не впервые за год штрафуют за незаконную вырубку любых деревьев в лесу, то 1020-1530 гривен.

Накануне стало известно, что в украинских судах все чаще отменяют штрафы, которые инспекторы выписывают за неправильную остановку и парковку.

Читайте также:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф штрафы новости Украины рыбалка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

14:01Фронт
Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

13:44Украина
Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

12:46Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Последние новости

14:40

Степана Гигу провожают в последний путь — как проходит похорон артиста

14:35

Украинцы их до сих пор ищут: когда и почему исчезли конфеты "Южная ночь"

14:15

Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный столВидео

14:09

"Младше моей дочери": Горовая заговорила о своих отношениях

14:01

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

Наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует ПутинНаступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует Путин
13:58

Советское строительство с сюрпризами: что не так с квартирами-брежневками

13:50

Новогодняя закуска "Елочки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут

13:44

Можно ли убирать в этот день: приметы в праздник 16 декабря

13:44

Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

Реклама
13:17

Вместо серой зоны - окружение: где сейчас самая критическая ситуация на фронте

12:55

В Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город: названо условие

12:52

Андрей Матюха расширяет возможности детей через "Клуб Супергероев" актуально

12:49

Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известноВидео

12:46

Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

12:40

Секрет, который скрывают кончики пальцев: о чем говорит форма ногтей

12:34

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

12:00

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

11:56

"Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

11:54

Как стать богатым без денег папы: миллионер рассказал, чему учит своих детей

11:52

В зоне риска два областных центра: раскрыты главные цели для наступления РФВидео

Реклама
11:45

Свежая зелень круглый год: как выращивать чеснок на подоконникеВидео

11:41

Огурцы дешевеют, а мандарины дорожают: сколько сейчас стоят овощи и фрукты

11:17

"Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

11:13

Наталка Денисенко публично призналась в любви: "Не разрешу себя обижать"

11:01

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

10:57

Как сделать открытку своими руками на Новый год: детальный видеоурокВидео

10:52

Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

10:49

РФ угрожает оспорить европейские и украинские правки мирного плана – ISW

10:40

Может даже загорется: найден дефект, который выводит из строя солнечные панели

10:20

"Его убьют": известный продюсер рассказал о тяжелой зависимости Винника

10:16

Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

10:12

Звезда "Волка с Уолл-стрит" с женой были найдены жестоко убитыми - детали

09:59

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездовФото

09:43

"Киев должен думать не о сделке": в РФ признались, чего ожидают от переговоров

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 декабря (обновляется)

09:27

"Есть что сказать": бывший Елены Тополи удивил заявлением о ее разводе

09:22

"Люди в отчаянии плачут": как Владимир Великий на самом деле крестил КиевВидео

09:19

В Украине готовят закон о выборах во время войны: как по-новому будут голосовать украинцы

09:12

Пять знаков зодиака, которые в это Рождество неожиданно получат деньги

08:58

"Хороший знак": в Германии оценили готовность РФ к миру и ход переговоров

Реклама
08:33

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Армейская система обесценивает самый ценный ресурс войны - людеймнение

08:18

Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

08:17

В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

07:01

Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

06:29

Трамп решил попытаться оторвать Беларусь от Россиимнение

05:21

Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: это может разгневать Огненную Лошадь

04:40

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке жирафа в очках за 23 секунды

03:32

Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять