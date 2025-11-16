Дрова прямо из парка: что можно брать, а за что грозит штраф

Зеленые зоны - это часть благоустройства населенных пунктов.

Можно ли забирать на дрова ветки, которые лежат в парках и скверах / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Ключевое:

В 2025 году украинцам запрещено самовольно собирать сухие ветки в парках и скверах

Зеленые зоны имеют балансодержателей

Самовольный сбор веток считается нарушением правил и влечет административную ответственность

Украинцы, прогуливаясь по паркам или скверам, часто замечают сухие деревья или поваленные ветки. На первый взгляд это может показаться "ничейным мусором", который легко использовать как дрова. Однако в 2025 году такие действия остаются незаконными.

Согласно действующим правилам содержания зеленых насаждений, парки и скверы являются частью благоустройства населенных пунктов и имеют балансодержателей - коммунальные предприятия, органы местного самоуправления или другие организации, ответственные за уход. Самовольный сбор древесины в общественных зеленых зонах без согласования с коммунальщиками запрещен, пишет сайт Новини.Live.

Лесник объясняет: если есть необходимость убрать ветки, нужно обратиться к предприятию, которое обслуживает территорию. Работы выполняют только специальные службы с соответствующей техникой и работниками.

В парках и скверах категорически запрещено:

проводить любые работы без разрешения;

повреждать деревья, кусты или газоны;

самовольно вывозить мусор, траву или ветки.

Таким образом, даже если ветки кажутся "ничейными", их сбор может стать основанием для административной ответственности.

