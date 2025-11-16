Дрова прямо из парка: что можно брать, а за что грозит штраф

Ключевое:
- В 2025 году украинцам запрещено самовольно собирать сухие ветки в парках и скверах
- Зеленые зоны имеют балансодержателей
- Самовольный сбор веток считается нарушением правил и влечет административную ответственность
Украинцы, прогуливаясь по паркам или скверам, часто замечают сухие деревья или поваленные ветки. На первый взгляд это может показаться "ничейным мусором", который легко использовать как дрова. Однако в 2025 году такие действия остаются незаконными.
Согласно действующим правилам содержания зеленых насаждений, парки и скверы являются частью благоустройства населенных пунктов и имеют балансодержателей - коммунальные предприятия, органы местного самоуправления или другие организации, ответственные за уход. Самовольный сбор древесины в общественных зеленых зонах без согласования с коммунальщиками запрещен, пишет сайт Новини.Live.
Лесник объясняет: если есть необходимость убрать ветки, нужно обратиться к предприятию, которое обслуживает территорию. Работы выполняют только специальные службы с соответствующей техникой и работниками.
В парках и скверах категорически запрещено:
- проводить любые работы без разрешения;
- повреждать деревья, кусты или газоны;
- самовольно вывозить мусор, траву или ветки.
Таким образом, даже если ветки кажутся "ничейными", их сбор может стать основанием для административной ответственности.
Что еще стоит знать:
- Бесплатное тепло или штраф: разрешено ли украинцам собирать дрова у дороги
- Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом
- Газ, дрова или электричество: что выгоднее для частного дома в 2025 году
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред