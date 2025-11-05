Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Даже сухостой требует согласования с лесными службами.

Что можно собирать в лесу

Основное:

Без разрешения разрешено собирать только сухие ветки, хвою, листья и кору, лежащие на земле

Заготовка дров требует лесорубного билета, который можно получить через лесхоз

Лесной кодекс Украины регулирует, что можно собирать в лесу, в частности ягоды, грибы, травы - для личного пользования.

С наступлением холодов все больше украинцев интересуются, как законно заготовить дрова и что можно собирать в лесу без нарушения закона. Ответ на эти вопросы дает Лесной кодекс Украины, а также разъяснения экологов и лесоводов.

Главред собрал информацию о том, что можно собирать в лесу:

Сухие ветки, хвою, листья и кору , которые лежат на земле - разрешено собирать для собственных нужд.

, которые лежат на земле - разрешено собирать для собственных нужд. Поваленные деревья - только при условии получения разрешения от лесхоза.

- только при условии получения разрешения от лесхоза. Ягоды, грибы, травы - разрешено, если речь не идет о редких или краснокнижных видах.

Если гражданам интересно, какая статья позволяет собирать дрова в лесу, то это регулируется статьями Лесного кодекса Украины, в частности по использованию лесных ресурсов населением.

Что запрещено без специального разрешения

Срезать деревья любого типа - это квалифицируется как незаконная рубка.

- это квалифицируется как незаконная рубка. Заготавливать дрова без лесорубного билета - документ выдается постоянным лесопользователям или по согласованию с лесхозом.

- документ выдается постоянным лесопользователям или по согласованию с лесхозом. Вывозить большие объемы древесины - даже сухостой, если он не собран в пределах разрешенного.

На вопрос, какие деревья можно срезать без разрешения в лесу, ответ четкий - никакие. Даже сухостой требует согласования с лесными службами.

Как законно заготовить дрова

Обратиться в местное лесное хозяйство .

. Получить лесорубный билет или другое разрешение на заготовку.

или другое разрешение на заготовку. Соблюдать условия: объем, место сбора, тип древесины.

Нарушение правил заготовки древесины карается штрафами согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Советы для граждан

Если вы хотите собрать дрова для отопления - не идите в лес самовольно с пилой.

Лучше обратитесь в лесхоз - там могут предложить официальные участки для заготовки или продажу дров по доступной цене.

Помните: закон охраняет лес, и даже добрые намерения могут обернуться штрафом.

