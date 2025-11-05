Укр
Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Дарья Пшеничник
5 ноября 2025, 16:42
Даже сухостой требует согласования с лесными службами.
Дрова
Что можно собирать в лесу / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

  • Без разрешения разрешено собирать только сухие ветки, хвою, листья и кору, лежащие на земле
  • Заготовка дров требует лесорубного билета, который можно получить через лесхоз
  • Лесной кодекс Украины регулирует, что можно собирать в лесу, в частности ягоды, грибы, травы - для личного пользования.

С наступлением холодов все больше украинцев интересуются, как законно заготовить дрова и что можно собирать в лесу без нарушения закона. Ответ на эти вопросы дает Лесной кодекс Украины, а также разъяснения экологов и лесоводов.

Главред собрал информацию о том, что можно собирать в лесу:

видео дня
  • Сухие ветки, хвою, листья и кору, которые лежат на земле - разрешено собирать для собственных нужд.
  • Поваленные деревья - только при условии получения разрешения от лесхоза.
  • Ягоды, грибы, травы - разрешено, если речь не идет о редких или краснокнижных видах.

Если гражданам интересно, какая статья позволяет собирать дрова в лесу, то это регулируется статьями Лесного кодекса Украины, в частности по использованию лесных ресурсов населением.

Что запрещено без специального разрешения

  • Срезать деревья любого типа - это квалифицируется как незаконная рубка.
  • Заготавливать дрова без лесорубного билета - документ выдается постоянным лесопользователям или по согласованию с лесхозом.
  • Вывозить большие объемы древесины - даже сухостой, если он не собран в пределах разрешенного.

На вопрос, какие деревья можно срезать без разрешения в лесу, ответ четкий - никакие. Даже сухостой требует согласования с лесными службами.

Как законно заготовить дрова

  • Обратиться в местное лесное хозяйство.
  • Получить лесорубный билет или другое разрешение на заготовку.
  • Соблюдать условия: объем, место сбора, тип древесины.

Нарушение правил заготовки древесины карается штрафами согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Советы для граждан

Если вы хотите собрать дрова для отопления - не идите в лес самовольно с пилой.

Лучше обратитесь в лесхоз - там могут предложить официальные участки для заготовки или продажу дров по доступной цене.

Помните: закон охраняет лес, и даже добрые намерения могут обернуться штрафом.

