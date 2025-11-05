Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Основное:
- Без разрешения разрешено собирать только сухие ветки, хвою, листья и кору, лежащие на земле
- Заготовка дров требует лесорубного билета, который можно получить через лесхоз
- Лесной кодекс Украины регулирует, что можно собирать в лесу, в частности ягоды, грибы, травы - для личного пользования.
С наступлением холодов все больше украинцев интересуются, как законно заготовить дрова и что можно собирать в лесу без нарушения закона. Ответ на эти вопросы дает Лесной кодекс Украины, а также разъяснения экологов и лесоводов.
Главред собрал информацию о том, что можно собирать в лесу:
- Сухие ветки, хвою, листья и кору, которые лежат на земле - разрешено собирать для собственных нужд.
- Поваленные деревья - только при условии получения разрешения от лесхоза.
- Ягоды, грибы, травы - разрешено, если речь не идет о редких или краснокнижных видах.
Если гражданам интересно, какая статья позволяет собирать дрова в лесу, то это регулируется статьями Лесного кодекса Украины, в частности по использованию лесных ресурсов населением.
Что запрещено без специального разрешения
- Срезать деревья любого типа - это квалифицируется как незаконная рубка.
- Заготавливать дрова без лесорубного билета - документ выдается постоянным лесопользователям или по согласованию с лесхозом.
- Вывозить большие объемы древесины - даже сухостой, если он не собран в пределах разрешенного.
На вопрос, какие деревья можно срезать без разрешения в лесу, ответ четкий - никакие. Даже сухостой требует согласования с лесными службами.
Как законно заготовить дрова
- Обратиться в местное лесное хозяйство.
- Получить лесорубный билет или другое разрешение на заготовку.
- Соблюдать условия: объем, место сбора, тип древесины.
Нарушение правил заготовки древесины карается штрафами согласно Кодексу об административных правонарушениях.
Советы для граждан
Если вы хотите собрать дрова для отопления - не идите в лес самовольно с пилой.
Лучше обратитесь в лесхоз - там могут предложить официальные участки для заготовки или продажу дров по доступной цене.
Помните: закон охраняет лес, и даже добрые намерения могут обернуться штрафом.
