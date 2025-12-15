Укр
В Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город: названо условие

Виталий Кирсанов
15 декабря 2025, 12:55
341
Когда-то в Радикондоле проживало около 3 тысяч жителей, но сейчас его население составляет всего 966.
В Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город
В Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Программу запустили еще в 2023 году
  • Покупатели жилья должны обязаться жить в городке не менее десяти лет

Небольшой исторический итальянский городок Радикондоли в регионе Тоскана предлагает финансовую поддержку тем, кто согласится переехать и поселиться там. Финансовый стимул может составлять около 30 тысяч долларов, так как местные власти пытаются остановить сокращение населения и "оживить" пустующие дома. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что программу запустили еще в 2023 году. Тогда желающим приобрести и жить в одном из заброшенных домов предлагали до 20 тысяч евро (до 23,4 тыс. долларов) помощи, а также еще 6 тыс. евро (около 7 тыс. долларов) на расходы на отопление и транспорт.

видео дня

Теперь городок расширил инициативу, помогая не только покупателям, но и арендаторам. Новым жителям, которые заселятся до начала 2026 года, будут компенсировать половину стоимости аренды в течение первых двух лет.

Мэр города Франческо Гуаргуалини отметил, что на поддержку покупки и аренды жилья, а также другие инициативы, такие как финансовая помощь студентам, пассажирам общественного транспорта и потребителям "зеленой" энергии в этом году предусмотрено более 400 тысяч евро.

Когда-то в Радикондоле проживало около 3 тысяч жителей. Сейчас его население составляет всего 966. Из 450 домов примерно 100 стоят пустыми.

Впрочем, есть важное условие - покупатели жилья должны обязаться жить в городке не менее десяти лет, а арендаторы не менее четырех лет.

Жилье включает как небольшие квартиры с одной или двумя спальнями в историческом центре, так и просторные тосканские фермерские дома на окраинах среди виноградников и оливковых рощ. Цены на меньшие объекты начинаются от 50 тыс. евро и достигают 100 тыс. евро. Большинство домов в приличном состоянии, хотя некоторые нуждаются в ремонте. При этом благодаря субсидиям арендаторы могут получить жилье, которое обычно стоит 400 евро в месяц, всего за 200 евро в месяц.

В муниципалитете добавили, что с момента запуска программы население выросло с 900 до 960 человек. Власти считают это доказательством того, что ставка на поддержку семей, развитие сервисов и привлечение новых жителей и, прежде всего, молодежи дает результат.

Ранее жительница Сан-Франциско (США) Джей Джей Холлингсворт была уверена, что ей удалось провернуть сделку мечты. Вместе с партнером Алемайеху Мерджиа она "купила" дом стоимостью около 1 миллиона долларов всего за 25 тысяч. Однако спустя время пара узнала, что стала жертвой роковой ошибки.

Завершение покупки дома - это обычно радостный момент, но для одной пары этот опыт стал невероятно запутанным и даже тревожным. Когда они вошли в новый дом, они были поражены тем, что предыдущие владельцы оставили все - мебель, кухонные приборы, личные вещи, даже еду на кухне.

Ранее мы писали, что муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы.

Об источнике: The New York Post

New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, которая издается в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию.

Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала уважаемой широкой газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Её самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия.

В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала её таблоидный формат.

В 1976 году Руперт Мёрдок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США.

С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражам среди ежедневных газет.

В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider.

Интересно, президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой.

Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

