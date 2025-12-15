"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

Сейчас действия по ликвидации склада россиян в городе идут осторожно, говорят в ВСУ.

В ВСУ рассказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

Вокруг Волчанска враг пытается наступать

В Купянске военные отбили у оккупантов 14 гражданских украинцев

Украинские военные очень осторожно освобождают Купянск, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат. Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

"По предварительным оценкам нашей разведки, по состоянию на конец прошлой недели, находилось 40 активных позывных в рациях. Это означает, что 40 человек активно используют рацию, 40 уникальных пользователей рации", - отметил Трегубов. видео дня

По его словам, обычно, где-то одна рация на три человека, может, на четыре. В соответствии с этим считается, что россиян в городе где-то от 100 до 200. По оценкам, скорее всего ближе к 200.

"Ситуация развивается, потому что россияне сейчас находятся фактически заблокированы в городе, и происходит их постепенное выдавливание. Было бы просто наносить удары исключительно по тем позициям, где засели россияне, но это могло бы повлечь гражданские жертвы и лишние разрушения, чего не хочется допускать", - добавил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил.

Также, с другой стороны, не хочется допустить потерь с украинской стороны в городских штурмах. Сейчас действия по ликвидации склада россиян в городе идут осторожно.

Трегубов также добавил, что вокруг Волчанска враг пытается наступать. Украинская оборона сейчас выстроена по реке Волчьей.

В то же время на Лиманском направлении фиксируется активное наступление россиян, в частности в направлении Лимана. На Великобурлукском направлении ситуация относительно стабильная, вблизи Боровой войска РФ также пытаются продвинуться, но без успехов.

В Купянске военные отбили у оккупантов 14 гражданских украинцев

Бойцы 127-й Харьковской бригады отбили у россиян в Купянске 14 человек, среди которых – двухлетняя девочка. Об этом сообщает "Харків 1654".

Все они находились в подвале дома в центре города. Там же засели двое российских оккупантов, которые использовали местных как живой щит. Украинским бойцам удалось ликвидировать захватчиков и не задеть людей.

Сейчас всех гражданских уже доставили в Харьков, они в безопасности.

"А к родителям детей будет много вопросов. Трое детей в одном подвале в центре города, где продолжаются бои. Представляете, сколько ресурса, сколько сил тратится нашими военными, чтобы не только россиян выбивать из города, но и людей вывозить из-под ударов?" – говорится в сообщении.

Купянск Инфографика / Инфографика: Главред

Как провал оккупантов в Купянске оценивают аналитики

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины продолжают наступление в направлении Купянска Харьковской области и в окрестностях города. В частности, украинские военные продвинулись в центре города, где продолжаются зачистки.

Зато российские "военкоры" ранее сообщали о продвижении Сил обороны Украины в микрорайон Юбилейный и на северо-запад от Купянска, а также заявляли о тяжелых боях вблизи Мирового и Радьковки. Некоторые российские "военкоры" даже признали потерю Радьковки.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что сейчас командование российских оккупантов рассматривает Лиман как более важную цель для будущего наступления на Славянск, чем Северск.

Ранее сообщалось, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

Накануне стало известно, что военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.

Другие новости:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

