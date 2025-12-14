В ISW назвали новую ключевую цель россиян для возможного наступления на Славянск

Кратко:
- На Лиманском направлении - высокая динамика боевых действий
- Враг продолжает давить в районе Серебрянского лесничества
- На Покровском участке фронта оккупанты продолжают штурмовые действия
В настоящее время командование российских оккупантов рассматривает Лиман в качестве более важной цели для будущего наступления на Славянск, чем Северск. На Лиманском направлении сейчас наблюдается высокая динамика боевых действий, заявляют в Институте изучения войны (ISW). При этом также сообщается, что продвижения зафиксированы как со стороны оккупантов, так и со стороны ВСУ.
В материале говорится, что, согласно геолокационным кадрам от 13 декабря, украинским военным удалось восстановить утраченные позиции на северо-западе от Лимана - в южной части села Карповка. В то же время российские войска имеют частичный успех в северной части этого же населенного пункта.
Тактика врага и угроза для Ямполя
Враг продолжает давить в районе Серебрянского лесничества и пытается реализовать тактику окружения. По словам спикера 11-го армейского корпуса ВСУ полковника Дмитрия Запорожца, россияне пытаются обойти Ямполь (юго-восток от Лимана) с флангов - севера и юга.
Если эти маневры продолжатся, ситуация в Ямполе может значительно ухудшиться. Основным фактором, осложняющим оборону, сейчас является плохая погода. А вот для оккупантов главным препятствием выступают водные преграды (в частности, река Северский Донец). Этот фактор мешает россиянам поддерживать свои силы возле Серебрянки и Дроновки.
Покровское направление
На Покровском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия, однако подтвержденных территориальных "успехов" за последние сутки не зафиксировано. Аналитики ISW обратили внимание на кадры присутствия российских оккупантов в центре Мирнограда. Эксперты оценивают это как операцию по инфильтрации.
Это не означает захват территории или изменение линии фронта. Российские "военкоры" поспешили заявить о продвижении, однако в материале говорится, что это является действиями диверсионных или штурмовых групп без закрепления. Продолжаются бои в самом Покровске и его окрестностях (Гришино, Родинское, Сухецкое).
Кроме того, поступают сообщения о точечных проблемах у оккупантов. Так, один из российских источников заявил о дефиците артиллерийских снарядов у подразделений РФ, штурмующих Гришино. В то же время украинские операторы дальнобойных дронов FP-2 успешно поражают скопления живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского.
Ситуация в Северске: новые данные
Обстановка в Северске Донецкой области значительно обострилась: после интенсивного наступления российских сил, которое началось в конце октября и проходило при плохой видимости из-за туманов, город оказался практически потерян.
Для восстановления позиций украинским подразделениям требуются подкрепления, однако на данном направлении необходимых резервов в настоящее время нет.
Ситуация на фронте: новости по теме
Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.
Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.
Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.
Читайте также:
- Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории
- Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения
- Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред