Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Северск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Кратко:

Российские войска активизировали попытки продвижения в Северске

Под контролем врага находится примерно половина города

Основной рубеж для обороны - река Бахмутка

Российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска Донецкой области. Об обострении ситуации на фронте сообщает аналитический проект DeepState.

По данным экспертов, враг продолжает стягивать пехоту непосредственно к городу, что создает угрозу медленного перехода Северска под контроль оккупантов.

"Северск понемногу оказывается в руках врага, и ситуация разворачивается не лучшим образом", - отмечают аналитики.

Действия украинских сил обороны

В то же время украинские силы обороны активно противодействуют наступлению. Пилоты ВСУ наносят удары по скоплениям вражеской пехоты, что замедляет продвижение противника и повышает шансы защитников удержать стратегически важные позиции.

Пропагандистские действия оккупантов

Оккупанты также устанавливают флаги, пытаясь продемонстрировать якобы полный контроль над городом для пропагандистских целей. Однако, по оценкам DeepState, сейчас под контролем врага находится примерно половина Северска. Основным рубежом сдерживания наступления остается река Бахмутка.

Кроме того, сообщается о единичных случаях появления российской пехоты за пределами города, что свидетельствует об активных попытках врага закрепиться на новых позициях.

Какие области Россия стремится оккупировать - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия не планирует прекращать активные наступательные действия зимой. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. По его словам, оккупационные войска продолжат наступление, пока не установят контроль над четырьмя украинскими областями, которые Москва уже включила в свою Конституцию.

Эксперт отмечает, что главными направлениями для российской армии остаются Донецкая область и левобережная часть Запорожской области. "Пока эти задачи не будут выполнены, Россия будет продолжать наращивать группировку войск и ресурсы для их реализации", - подчеркнул Свитан.

В то же время, по его оценке, активные атаки на правобережье Херсонщины могут быть временно приостановлены, что свидетельствует о концентрации усилий на приоритетных направлениях.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Кроме того, армия РФ продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Напомним, что армия РФ активизировала свою кампанию ударов по украинской логистике. Россия нанесла удары по плотине Печенежского водохранилища и мосту возле Старого Салтова. Вследствие обстрела, местные власти вынуждены были остановить движение через дамбу.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

