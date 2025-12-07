Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

Россия активизирует бои в Донецкой области, пытаясь продвинуться к важным участкам фронта.

Россия активизировала атаки на Лиманском направлении Донецкой области

Враг пытается выйти к лесам Лимана и Святогорска

Украинские подразделения сдерживают наступление оккупантов

В Донецкой области российские оккупационные силы усиливают активность на Лиманском направлении и пытаются выйти к важным участкам фронта. Украинские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения врага.

Младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал в эфире 24 Канала, что Кремль ставит своим силам задачи, связанные с дальнейшим наступлением в Донецкой области.

Цели противника в Донецкой области

"Одной из главных целей врага на Лиманском направлении является выход к вечнозеленым лесам Лимана и Святогорска. Это хвойные массивы, которые не опадают зимой и могут стать естественным укрытием для российских подразделений. Эти леса являются прекрасным прикрытием, чтобы вести там боевые действия и обустраивать позиции для средств поражения", - пояснил Денисюк.

Он отметил, что противник планирует, имея численное преимущество, распылить малые пехотные группы вдоль всего направления.

"Имея огромное численное преимущество, противник делает ставку на то, что, добравшись до этих лесов, он сможет распылить свои силы буквально на все направление", - добавил военный.

По словам Денисюка, Лиманское направление имеет ключевое значение в планах России по захвату Донецкой области.

"Без захвата Лиманского направления и выхода на рубежи Северского Донца и Оскола россияне не будут иметь никаких шансов захватить крупнейшие агломерации свободной части Донбасса", - подчеркнул он.

Методы врага и украинское противодействие

Военный также отметил, что в течение ноября оккупанты активно использовали мотоциклы, пытаясь воспользоваться туманами, которые затрудняли работу украинской воздушной разведки.

"Ноябрь был очень туманным, и именно в эту погоду противник пытался воспользоваться условиями, чтобы незаметно проскочить на своих мотоциклах. Это была очень сложная работа, самая большая группа - четыре мотоцикла с восемью мотоциклистами, которые одномоментно пытались проскочить мимо наших позиций", - привел пример Денисюк.

Также впервые за много месяцев на этом направлении удалось уничтожить вражеский бронетранспортер, который пытался воспользоваться плохой видимостью. Благодаря работе украинских батальонов беспилотных систем "Мара" и FPV-дронов замысел врага был сорван.

Какие дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, считает, что во время зимнего наступления основной задачей России будет попытка захватить Донецкую и Запорожскую области.

"Абсолютно точно россияне будут пытаться растягивать нас по флангам, в частности в Харьковской области, в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс в Херсонской области противник продолжит давить на Херсон", - отмечает он.

По мнению Свитан, такие действия свидетельствуют о стремлении РФ создать стратегическое давление на ключевые регионы и перегруппировать силы для зимних наступательных операций.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, на Запорожском направлении и сопредельных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции. Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в эфире Эспрессо.

Кроме того, российские войска продолжают продвигаться на ключевых участках фронта, что существенно усложняет положение Украины и позволяет Кремлю занимать все более жесткую позицию в любых потенциальных переговорах.

Напомним, что по словам командира 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгения Ласийчука, обстановка в районе Покровска остается тяжелой: оккупанты пытаются прорвать линию обороны и осуществить обход города с флангов. В то же время ситуация возле Мирнограда, несмотря на свою сложность, остается под контролем.

