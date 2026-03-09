Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

Маленькое окно между кухней и санузлом в "хрущевках" стало настоящей загадкой для многих. Какие функции оно выполняло и почему его устанавливали.

https://glavred.info/culture/tainstvennoe-okno-v-hrushchevkah-zachem-ego-delali-mezhdu-kuhney-i-vannoy-10747034.html Ссылка скопирована

Окно между ванной и кухней / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Зачем в "хрущевках" было окно между кухней и ванной

Какие функции оно на самом деле выполняло

Каждый, кто хоть раз бывал в квартирах старой планировки — "сталинках" или "хрущевках", замечал небольшое окно под потолком между кухней и санузлом. Годами вокруг этого архитектурного решения ведутся споры, а народная фантазия породила множество мифов. Главред расскажет, какие из них правдивы, а какие — выдумка.

видео дня

Популярные мифы об окне в ванной в "хрущевках"

За десятилетия сформировалось несколько основных версий, которые на первый взгляд кажутся логичными. Однако большинство из них не имеют подтверждения и не выдерживают критики специалистов.

Защита от взрыва газа

Существует мнение, что при взрыве газа на кухне должно вылететь именно это маленькое окно, благодаря чему стены дома остались бы невредимыми. Однако такие окна устанавливали даже в домах без газовых плит.

Борьба с туберкулезом

В 1950-х годах уровень заболеваемости туберкулезом был достаточно высоким. Считалось, что солнечный свет способен уничтожать опасные бактерии.

При воздействии прямых солнечных лучей палочка Коха погибает за полтора часа. Однако через маленькое окно лучи не могли добраться до санузла, а ультрафиолет почти полностью отсекался стеклом, — объясняет автор видео на канале"Историк".

Запасной доступ в ванную

Существовала также версия, что через это окно можно было спасти человека, которому стало плохо в ванной комнате, если дверь была заперта изнутри. Однако окна располагались слишком высоко, а их размеры были слишком маленькими, чтобы через них мог пролезть взрослый человек. В такой ситуации проще было бы выбить дверь.

Видео о том, зачем в хрущевках между ванной и кухней было окно, можно посмотреть здесь:

Настоящая причина появления окна — свет и экономия

Наиболее правдоподобная версия оказывается самой простой: это окно было дополнительным источником света.

Такое архитектурное решение появилось еще до массовой электрификации. В те времена каждый раз зажигать свечу или керосиновую лампу для короткого визита в ванную было неудобно. Окно позволяло пользоваться санузлом днем без дополнительного освещения.

Многие жители подтверждают: пользоваться санузлом с окном удобно. Днем не нужно каждый раз включать свет, чтобы помыть руки. Да и вечером, когда на кухне горит лампа, ее света вполне достаточно для санузла, — говорится в видео.

Почему такие окна продолжали устанавливать

Даже после того, как электричество стало доступным большинству людей, традиция устанавливать такие окна сохранялась еще некоторое время. Причиной была экономия электроэнергии и необходимость обеспечить минимальную инсоляцию темных помещений.

Сегодня во время ремонтов такие окна часто заделывают кирпичом или зашивают гипсокартоном. Однако они остаются интересным символом эпохи, когда почти каждый архитектурный элемент имел четкое практическое назначение.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред