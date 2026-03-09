Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

Главное из новостей:
9 марта 2026 года Украина отмечает 212-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко — личности, которая стала не только символом нации, но и ее духовным ориентиром. Его творчество сформировало культурный код украинцев, а язык поэта стал фундаментом современной литературной украинской речи, о чем в свое время отмечал украинский языковед, педагог и митрополит Иван Огиенко.
Шевченко обогатил сразу несколько сфер - поэзию, прозу, живопись, этнографию. Но один из самых заметных его вкладов - языковое творчество. Кобзарь смело экспериментировал со словом, создавая неологизмы, которые впоследствии вошли в широкий обиход и стали частью нашего языкового наследия, пишет 24 Канал.
Слова, которые Шевченко подарил украинскому языку
В активный словарь украинцев вошли десятки его новообразований. Среди них:
- высокочелый;
- огненный;
- мордоваться;
- починить;
- крепость;
- предговор;
- послесловие;
- крутобережный;
- ясноглазый;
- хитрошитый.
Эти слова сегодня воспринимаются естественно, хотя когда-то были смелыми языковыми экспериментами.
Неологизмы, которые не прижились
Некоторые новообразования Шевченко так и не стали частью общего языкового обихода. Например:
- недвига - инертный человек;
- одина - одиночество;
- зрище - публичный осмотр, стыд.
Они остались скорее интересными лингвистическими артефактами эпохи.
Слова, сохранившиеся в произведениях, но ставшие диалектными или устаревшими
В поэзии Шевченко можно найти немало лексики, которая сегодня звучит архаично, но сохраняет культурную ценность:
- ненька - мать;
- ослона - завеса;
- шкандибати - хромать;
- либонь - по-видимому;
- цуратися - избегать;
- недосвіт - утренний приморозок.
Эти слова открывают читателю языковой мир XIX века и демонстрируют, насколько богата была языковая интуиция поэта.
