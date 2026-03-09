Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

Эти слова сегодня являются неотъемлемой частью украинского литературного наследия.

Какие неологизмы ввел в широкий обиход Тарас Шевченко / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

9 марта 2026 года Украина отмечает 212-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко — личности, которая стала не только символом нации, но и ее духовным ориентиром. Его творчество сформировало культурный код украинцев, а язык поэта стал фундаментом современной литературной украинской речи, о чем в свое время отмечал украинский языковед, педагог и митрополит Иван Огиенко.

Шевченко обогатил сразу несколько сфер - поэзию, прозу, живопись, этнографию. Но один из самых заметных его вкладов - языковое творчество. Кобзарь смело экспериментировал со словом, создавая неологизмы, которые впоследствии вошли в широкий обиход и стали частью нашего языкового наследия, пишет 24 Канал.

Слова, которые Шевченко подарил украинскому языку

В активный словарь украинцев вошли десятки его новообразований. Среди них:

высокочелый;

огненный;

мордоваться;

починить;

крепость;

предговор;

послесловие;

крутобережный;

ясноглазый;

хитрошитый.

Эти слова сегодня воспринимаются естественно, хотя когда-то были смелыми языковыми экспериментами.

Неологизмы, которые не прижились

Некоторые новообразования Шевченко так и не стали частью общего языкового обихода. Например:

недвига - инертный человек;

- инертный человек; одина - одиночество;

- одиночество; зрище - публичный осмотр, стыд.

Они остались скорее интересными лингвистическими артефактами эпохи.

Слова, сохранившиеся в произведениях, но ставшие диалектными или устаревшими

В поэзии Шевченко можно найти немало лексики, которая сегодня звучит архаично, но сохраняет культурную ценность:

ненька - мать;

- мать; ослона - завеса;

- завеса; шкандибати - хромать;

- хромать; либонь - по-видимому;

- по-видимому; цуратися - избегать;

- избегать; недосвіт - утренний приморозок.

Эти слова открывают читателю языковой мир XIX века и демонстрируют, насколько богата была языковая интуиция поэта.

Тарас Шевченко / Инфографика: Главред

