Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортит

Дипломат считает, что война в Иране не затянется надолго.

Судьба российских нефтяных доходов зависит от Европы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Огрызко:

Ситуация на Ближнем Востоке подняла цены на нефть

Продолжительность высоких цен зависит от войны в Иране

Доходы РФ будут зависеть от того, будет ли Европа блокировать ее "теневой флот"

Эскалация на Ближнем Востоке спровоцировала стремительный рост мировых цен на нефть, что выгодно РФ. Доходы Кремля в значительной степени будут зависеть от позиции Европы. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам дипломата, продолжительность высоких цен на энергоносители напрямую зависит от сроков конфликта в Иране. Огрызко напомнил о заявлении Дональда Трампа, который очертил желаемый срок операции - до четырех недель.

"Это не случайный срок, потому что если война продлится дольше, тогда цены на нефть, которые сейчас подскочили, могут оставаться на высоком уровне. Это не нужно ни США, ни другим странам, которые сейчас получают прибыль за счет наращивания добычи нефти на продажу ее в больших объемах", - подчеркнул он.

Огрызко убежден, что война не затянется надолго. Учитывая результаты первых дней операции, США способны сломить сопротивление Ирана в ближайшее время, если интенсивность ударов сохранится.

Отвечая на вопрос, сможет ли Россия использовать этот момент для собственного обогащения, дипломат подчеркнул, что успех Москвы зависит не столько от цен на нефть, сколько от решимости европейских партнеров Украины.

"Если в отношении портов в Балтике будет применяться та же практика, что и сейчас, когда "теневой флот" будут арестовывать и конфисковывать, цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать. Следовательно, получить от этого дополнительную прибыль ей будет трудно. Если Европа будет закрывать глаза на теневые танкеры, тогда Россия, безусловно, заработает, и заработает неплохо", - пояснил Огрызко.

Вырастут ли цены на нефть - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал, что обострение вокруг Ирана вызвало тревожные прогнозы относительно резкого роста цен на нефть, однако реальная ситуация сложнее.

По его словам, пока Иран не перекрывал Ормузский пролив и танкерные перевозки приостановили сами судовладельцы из-за отказа страховщиков покрывать риски. Эксперт также отметил, что апокалиптические прогнозы часто выгодны спекулянтам и России.

Гончар считает, что США могут нейтрализовать угрозы для нефтяного трафика, а резкий рост цен может иметь обратный эффект, то есть сокращение спроса и дальнейшее падение стоимости нефти.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Операция США в Иране - новости по теме

Как сообщал Главред, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате авиаудара Израиля по Ирану.

Также погибли ключевые представители иранского военно-политического руководства - адмирал Али Шамхани и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпур. В КВИР заявили, чтосмерть Хаменеи станет началом беспрецедентного военного ответа.

Позже совет аятолл избрал новым верховным лидером Ирана его сына — 56-летнего Моджтаба Хаменеи. Он имеет теологическое образование, ранее не занимал официальных должностей, но имел значительное влияние во власти и тесные связи с КВИР. В 2019 году Моджтаба Хаменеи попал под санкции США.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин поздравил нового лидера Ирана с назначением и заявил, что тот сможет сплотить иранский народ перед испытаниями. В то же время Дональд Трамп намекнул на возможную смену власти в Иране и допустил сценарий ликвидации Хаменеи-младшего.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

