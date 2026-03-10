Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

Анна Ярославская
10 марта 2026, 08:03
Президент США рассказал, куда посоветовал Путину применить свой конструктивный настрой.
Трамп, Путин
Трамп сообщил детали разговора с Путиным: обсуждали Украину и Ближний Восток / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы Трампа:

  • Беседа с Путиным была "очень хорошей"
  • Стороны говорили о войне в Украине и ситуации на Ближнем Востоке
  • Между Путиным и Зеленским существует "огромная ненависть"

Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 9 марта. По его словам, Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.

В ходе общения с прессой Трампа спросили, что он может сказать о телефоном разговоре с Путиным. Брифинг транслировал Белый дом.

видео дня

Глава США сказал, разговор был "очень хорошим", а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине.

"Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", - заявил Трамп.

Еще одной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Путин хочет быть полезным в этом вопросе, но он считает, что диктатор куда больше был бы полезнее, если бы закончил свою войну против Украины.

"Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он [Путин] хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно", - сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что, в целом, разговор был хорошим, и Путин хочет действовать "очень конструктивно".

Смотрите видео - Трамп рассказал о переговорах с Путиным:

Что говорят в РФ о переговорах Трампа и Путина

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить развитие текущей международной ситуации. Телефонный разговор носил "деловой, откровенный и конструктивный характер".

Ушаков сообщил, что во время разговора Путин изложил свои соображения по урегулированию конфликта вокруг Ирана, в частности с учетом итогов его переговоров с лидерами стран Персидского залива.

Он также отметил, что значительная часть беседы была посвящена теме Ирана и обсуждению переговоров о войне РФ против Украины.

"Путин в разговоре с Трампом отметил успешное продвижение войск РФ в (зоне так называемой, - ред.) "СВО", что должно побудить Киев пойти на урегулирование", - цитирует слова Путина Ушаков.

В последний раз Трамп и Путин общались в конце декабря 2025 года. На этот раз разговор длился около часа.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, делегации Украины, США и Российской Федерации предварительно согласовали проведение следующего раунда трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта. Об этом сообщало издание NV со ссылкой на информированный источник.

Изначально встречу планировали провести в столице ОАЭ — Абу-Даби, 5 марта, однако из-за массированных иранских обстрелов и ударов по территории Эмиратов ее перенесли из соображений безопасности.

В пресс-службе Офиса Президента опровергли эту информацию. Советник президента Дмитрий Литвин подчеркнул, что данные о трехсторонней встрече в Стамбуле 11 марта не соответствуют действительности.

Официальные подробности о предстоящих переговорах пока не обнародованы.

Напомним, 4 марта Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

6 марта специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

Закончит ли РФ войну в 2026 году: прогноз разведки

Европейские разведслужбы скептически оценивают перспективы прекращения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональд Трамп о том, что мирное соглашение якобы "достаточно близко". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на беседы с руководителями пяти европейских спецслужб.

Источники издания заявили, что Москва не заинтересована в быстром завершении войны. Четверо из пяти собеседников считают, что Россия использует контакты с США для продвижения темы смягчения санкций и заключения выгодных экономических соглашений. Один из руководителей спецслужбы охарактеризовал недавний раунд переговоров в Женеве как "театр переговоров".

"Россия не стремится к мирному соглашению. Она добивается своих стратегических целей, и они не изменились", - заявил один из источников.

Среди этих целей, по его словам, - устранение президента Украины Владимира Зеленский и превращение страны в "нейтральную" буферную зону для Запада.

Другой представитель разведки подчеркнул, что Москва не испытывает острой необходимости в срочном мире, а ее экономика, по его оценке, не находится на грани краха.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:26Мир
Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

08:03Мир
Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банк

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банк

07:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Китайский гороскоп на сегодня, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на сегодня, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснил

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

Реклама
04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

Реклама
01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

21:32

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

21:26

Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

20:58

Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

20:36

Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

20:30

Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

Реклама
20:09

Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

20:01

Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенностьВидео

19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять