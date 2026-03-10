Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

Главные тезисы Трампа:
- Беседа с Путиным была "очень хорошей"
- Стороны говорили о войне в Украине и ситуации на Ближнем Востоке
- Между Путиным и Зеленским существует "огромная ненависть"
Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 9 марта. По его словам, Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, что он может сказать о телефоном разговоре с Путиным. Брифинг транслировал Белый дом.
Глава США сказал, разговор был "очень хорошим", а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине.
"Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", - заявил Трамп.
Еще одной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Путин хочет быть полезным в этом вопросе, но он считает, что диктатор куда больше был бы полезнее, если бы закончил свою войну против Украины.
"Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он [Путин] хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно", - сказал глава Белого дома.
Трамп добавил, что, в целом, разговор был хорошим, и Путин хочет действовать "очень конструктивно".
Что говорят в РФ о переговорах Трампа и Путина
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить развитие текущей международной ситуации. Телефонный разговор носил "деловой, откровенный и конструктивный характер".
Ушаков сообщил, что во время разговора Путин изложил свои соображения по урегулированию конфликта вокруг Ирана, в частности с учетом итогов его переговоров с лидерами стран Персидского залива.
Он также отметил, что значительная часть беседы была посвящена теме Ирана и обсуждению переговоров о войне РФ против Украины.
"Путин в разговоре с Трампом отметил успешное продвижение войск РФ в (зоне так называемой, - ред.) "СВО", что должно побудить Киев пойти на урегулирование", - цитирует слова Путина Ушаков.
В последний раз Трамп и Путин общались в конце декабря 2025 года. На этот раз разговор длился около часа.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, делегации Украины, США и Российской Федерации предварительно согласовали проведение следующего раунда трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта. Об этом сообщало издание NV со ссылкой на информированный источник.
Изначально встречу планировали провести в столице ОАЭ — Абу-Даби, 5 марта, однако из-за массированных иранских обстрелов и ударов по территории Эмиратов ее перенесли из соображений безопасности.
В пресс-службе Офиса Президента опровергли эту информацию. Советник президента Дмитрий Литвин подчеркнул, что данные о трехсторонней встрече в Стамбуле 11 марта не соответствуют действительности.
Официальные подробности о предстоящих переговорах пока не обнародованы.
Напомним, 4 марта Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.
6 марта специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.
Закончит ли РФ войну в 2026 году: прогноз разведки
Европейские разведслужбы скептически оценивают перспективы прекращения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональд Трамп о том, что мирное соглашение якобы "достаточно близко". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на беседы с руководителями пяти европейских спецслужб.
Источники издания заявили, что Москва не заинтересована в быстром завершении войны. Четверо из пяти собеседников считают, что Россия использует контакты с США для продвижения темы смягчения санкций и заключения выгодных экономических соглашений. Один из руководителей спецслужбы охарактеризовал недавний раунд переговоров в Женеве как "театр переговоров".
"Россия не стремится к мирному соглашению. Она добивается своих стратегических целей, и они не изменились", - заявил один из источников.
Среди этих целей, по его словам, - устранение президента Украины Владимира Зеленский и превращение страны в "нейтральную" буферную зону для Запада.
Другой представитель разведки подчеркнул, что Москва не испытывает острой необходимости в срочном мире, а ее экономика, по его оценке, не находится на грани краха.
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.
