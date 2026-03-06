В ближайшие недели будет прогресс в переговорах с РФ - Виткофф

Благодаря переговорам удалось договориться об обмене пленными.

В ближайшие недели будет прогресс в переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Что известно:

В мирных переговорах ожидается прогресс

Прогресс будет в ближайшие недели

В мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс. Об этом заявил специальный посланник США Стив Виткофф.

Он утверждает, что этот прогресс ожидается в ближайшие недели.

"Под руководством президента мы продолжаем достигать значимых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне. Обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - написал он.

Виткофф подчеркнул, что благодаря мирным переговорам удалось вернуть домой украинских защитников.

Прогресс на переговорах с РФ - заявление Буданова

Глава Офиса президента Кирилл Буданов, говоря о ходе переговоров о прекращении огня, заявил, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

По его словам, самый значительный прогресс на переговорах достигнут в военной подгруппе - решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной.

Он также добавил, что сложной остается ситуация вокруг будущего украинских территорий.

Кто такой Стив Виткофф / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости Украины

Как сообщал Главред, издание Bloomberg писало, что рекордное количество россиян выступило за мирные переговоры, вместо продолжения войны РФ против Украины.

Зеленский заявлял, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента и его привлечение к переговорному процессу имеет целью усиление позиции Украины и ликвидацию параллельных каналов связи, которыми пытается манипулировать РФ.

Ранее Зеленский также говорил, что очередную трехстороннюю встречу с американской стороной никто не отменял даже после атаки на Иран, поэтому она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось.

О персоне: Стив Виткофф Стив Виткофф — американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, который занимал должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Гофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Виткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских спецслужб. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращению огня в Газе.

