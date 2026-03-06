Лет 25: Константина Меладзе застукали с новой пассией

Кратко:
- С кем заявился Константин Меладзе
- Как выглядит девушка композитора
62-летний российский композитор Константин Меладзе, похоже, встретил новую девушку.
Как пишут российские пропагандисты, в соцсетях появилось фото, сделанное в одном из супермаркетов Испании. На нем оказались запечатлены Константин Меладзе с молоденькой брюнеткой. Пара покупала продукты, не обращая внимания на других покупателей.
"Девочки, сплетни! Столкнулась с Константином Меладзе и юной прелестницей. Очень красивая – естественная. Лет 25 - 27", - рассказала об увиденном женщина, которая сфотографировала Меладзе.
Девушке на вид лет 25-27 и на сто процентов не известно, в каких отношениях она состоит с продюсером.
