Лет 25: Константина Меладзе застукали с новой пассией

Константин Меладзе делал закупку в супермаркет вместе с новой девушкой.

Константину Меладзе приписывают новый роман / коллаж Главред, фото: instagram.com, Константин Меладзе

62-летний российский композитор Константин Меладзе, похоже, встретил новую девушку.

Как пишут российские пропагандисты, в соцсетях появилось фото, сделанное в одном из супермаркетов Испании. На нем оказались запечатлены Константин Меладзе с молоденькой брюнеткой. Пара покупала продукты, не обращая внимания на других покупателей.

Константин Меладзе был женат на Вере Брежневой / instagram.com/meladzemusic

"Девочки, сплетни! Столкнулась с Константином Меладзе и юной прелестницей. Очень красивая – естественная. Лет 25 - 27", - рассказала об увиденном женщина, которая сфотографировала Меладзе.

Меладзе уличили с новой дамой / Фото ЭГ

Девушке на вид лет 25-27 и на сто процентов не известно, в каких отношениях она состоит с продюсером.

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

