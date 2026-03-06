Мороз еще не сдается: в Тернопольской области ожидаются температурные качели

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в субботу
- Почему объявлен первый уровень опасности
Погода в Тернопольской области в субботу, 7 марта, будет ясной, но ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Известно, что ветер завтра будет юго-восточного направления, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью по области будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем прогнозируется +8...+13 градусов. В городе Тернополь температура ночью составит 0...-2 градуса, а днем поднимется до +10...+12 градусов.
Кроме того, в субботу в Тернопольской области объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда на дорогах.
Синоптики также добавляют, что на выходных область будет находиться в поле высокого давления.
"Сохранится ясная сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов", - говорится в сообщении.
Погода в Украине на выходных
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных, 7 и 8 марта, будет иметь весенний характер.
Он отметил, что под влиянием малоподвижного антициклона, который распространится на большую часть Восточной Европы, на территории Украины будет преобладать устойчивая, сухая и относительно теплая воздушная масса.
