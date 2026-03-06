Мороз еще не сдается: в Тернопольской области ожидаются температурные качели

Синоптики говорят, что Тернопольская область будет находиться в поле высокого давления.

https://glavred.info/synoptic/moroz-eshche-ne-sdaetsya-v-ternopolskoy-oblasti-ozhidayutsya-temperaturnye-kacheli-10746668.html Ссылка скопирована

Погода в Тернопольской области на выходные / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в субботу

Почему объявлен первый уровень опасности

Погода в Тернопольской области в субботу, 7 марта, будет ясной, но ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Известно, что ветер завтра будет юго-восточного направления, 3 – 8 м/с.

видео дня

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем прогнозируется +8...+13 градусов. В городе Тернополь температура ночью составит 0...-2 градуса, а днем поднимется до +10...+12 градусов.

Кроме того, в субботу в Тернопольской области объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда на дорогах.

Синоптики также добавляют, что на выходных область будет находиться в поле высокого давления.

"Сохранится ясная сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов", - говорится в сообщении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине на выходных

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных, 7 и 8 марта, будет иметь весенний характер.

Он отметил, что под влиянием малоподвижного антициклона, который распространится на большую часть Восточной Европы, на территории Украины будет преобладать устойчивая, сухая и относительно теплая воздушная масса.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики предупредили украинцев о риске масштабных подтоплений. Из-за весеннего половодья до 8 марта на реках Украины ожидается подъем уровней воды.

Также известно, что воскресенье станет самым теплым днем недели в Днепре. После прохладной ночи (около 0°C) утро будет ясным и солнечным. Во второй половине дня появятся облака, однако без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +7°C.

Читайте также:

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред