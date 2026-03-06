Укр
Читать на украинском
Как раньше удаляли волосы на теле: ужасные советские и средневековые методы

Дарья Пшеничник
6 марта 2026, 14:33
В древние времена женщины проходили чуть ли не все круги ада, чтобы получить гладкую кожу.

Удаление волос на теле
Удаление волос на теле / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Как удаляли волосы в древности и в СССР
  • Какие методы были самыми болезненными
  • Как сейчас удаляют волосы звезды

Процедура, которая сегодня кажется обыденной, имеет историю длиной в несколько тысячелетий. От раковин моллюсков до лазерных аппаратов — путь эпиляции поражает изобретательностью и, порой, жестокостью.

видео дня

Когда женщины начали удалять волосы на теле?

Как выяснил Главред, первые упоминания об удалении волос датируются еще доисторическими временами. Первобытные люди использовали раковины морских моллюсков как пинцеты и кремниевые скребки, чтобы срезать волосы. Уже 4000–3000 лет до н.э. в Древнем Египте появились первые прототипы шугаринга — густой сахарный сироп, мед, воск и растительные соки применяли для эстетического ухода за телом. Египтянки и египтяне считали гладкую кожу признаком чистоты и высокого статуса.

В Древней Греции и Риме депиляция также была нормой: волосы выжигали огнем, выщипывали пинцетами или удаляли кремами на основе природных веществ. Гладкое тело считалось признаком цивилизованности, пишет УНИАН.

Как в средневековье удаляли волосы

После падения Римской империи культура ухода за телом пришла в упадок, однако средневековые женщины все же использовали собственные методы. Самым популярным был крем из огурца, миндального молока и негашеной извести.

Но существовали и гораздо более опасные рецепты: крем из кипяченого мышьяка и извести, который смывали, когда кожа начинала "гореть", или смесь кошачьих экскрементов и уксуса. Некоторые красавицы даже прижигали место роста волос раскаленным золотом, после чего смазывали кожу розовым маслом.

Как женщины в СССР удаляли волосы

В ХХ веке советские женщины имели ограниченный выбор, но изобретательности им не недоставало. Самым распространенным способом было бритье — бритвы "Нева" были острыми, поэтому порезы случались часто. Также использовали восковые полоски из ткани или бумаги, которые нагревали, приклеивали к коже и резко срывали, нередко получая ожоги. Популярным было и обесцвечивание волос перекисью водорода, хотя оно часто вызывало раздражение.

Отдельным "хитом" стал порошок "Нури" из иранской глины: его разводили водой, наносили на кожу, ждали высыхания и счищали вместе с волосками. Эффективным, но дефицитным средством был французский крем "Бокаж", который приходилось буквально "добывать".

Как звезды удаляют волосы на теле

Современные знаменитости имеют доступ к новейшим технологиям, и большинство выбирает методы с длительным эффектом. Самой популярной процедурой является лазерная эпиляция — ее выбирают Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Меган Фокс и другие звезды.

Фотоэпиляция (IPL) используется для поддержания результата, а восковая депиляция остается фаворитом среди танцовщиц, актрис и спортсменок, которым нужна мгновенная гладкость. Шугаринг популярен среди тех, кто предпочитает натуральные методы. Многие знаменитости имеют персональных бьюти-специалистов, которые подбирают индивидуальные схемы ухода.

Другие исторические методы, о которых стоит знать

В разные эпохи и культуры люди придумывали собственные способы борьбы с нежелательными волосами, и некоторые из них сегодня кажутся почти невероятными. В Османской империи женщины были обязаны удалять все волосы на теле, кроме головы.

Для этого они использовали специальную нить, на которую наносили горячую карамель. Резким движением нить натягивали, и она вырывала волоски вместе с корнем. Процедура была болезненной, а горячая карамель часто оставляла ожоги, но считалась обязательной частью женской гигиены.

В 19 веке появились первые попытки применить электричество для удаления волос — это были примитивные прототипы современной электроэпиляции. Однако большинство женщин продолжали пользоваться традиционными методами: наносили на кожу смолу или камедь, ждали, пока она застынет, и резко срывали.

Другим популярным рецептом была паста из извести, соды и жира, которая разъедала волосы, но могла повреждать и кожу. В Древней Греции волосы часто выжигали горячей золой или пламенем масляной лампы, а в Риме использовали специальные кремы на основе растительных экстрактов и минералов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей – первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости жизнь
