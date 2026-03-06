Раз-два и готово: изысканный бюджетный салат из свеклы

Рецепт бюджетного и быстрого салата из свеклы.

Салат из свеклы / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Свекла – очень полезный овощ, который богатый на витамины и микроэлементы. Предлагаем вам рецепт просто салата из этого овоща, который идеально дополнит ужин, а набор продуктов для него есть практически в каждом доме.

Отметим, для заправки салата вместо майонеза можно использовать и лимонный сок, чтобы блюдо было не таким калорийным, сообщает Главред со ссылкой на kozina_food0.

Салат из свеклы - рецепт

Ингредиенты:

отварная свекла

1 большой лук

3 соленые огурчики

соль по вкусу

майонез для заправки

Свеклу отварите или запеките в духовке до готовности, очистите и натрите на терке.

Соленые огурцы также натрите на терке и добавьте к свекле.

Луковицу нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле, посолите и поперчите.

Добавьте лук в общую миску.

Заправьте салат майонезом или сметаной, перемешайте все и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Об источнике: kozina_food0 kozina_food0 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kozina_food0 подписаны более 70 тысяч пользователей соцсети Instagram.

