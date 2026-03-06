Раз-два и готово: изысканный бюджетный салат из свеклы

Свекла – очень полезный овощ, который богатый на витамины и микроэлементы. Предлагаем вам рецепт просто салата из этого овоща, который идеально дополнит ужин, а набор продуктов для него есть практически в каждом доме.
Отметим, для заправки салата вместо майонеза можно использовать и лимонный сок, чтобы блюдо было не таким калорийным, сообщает Главред со ссылкой на kozina_food0.
Салат из свеклы - рецепт
Ингредиенты:
- отварная свекла
- 1 большой лук
- 3 соленые огурчики
- соль по вкусу
- майонез для заправки
Свеклу отварите или запеките в духовке до готовности, очистите и натрите на терке.
Соленые огурцы также натрите на терке и добавьте к свекле.
Луковицу нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле, посолите и поперчите.
Добавьте лук в общую миску.
Заправьте салат майонезом или сметаной, перемешайте все и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат из свеклы:
Вас может заинтересовать:
- Шикарное блюдо на Пасху 2026: гости ахнут от восторга
- Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час
- Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецепт
Об источнике: kozina_food0
kozina_food0 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kozina_food0 подписаны более 70 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред