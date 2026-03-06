Укр
Будет как с картинки: чем подкормить морковь весной для хорошего урожая

Руслана Заклинская
6 марта 2026, 16:36
Простые народные средства гарантируют идеальную форму и вкус моркови.
Чем нужно удобрять морковь, чтобы она была ровной и крупной / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Когда начинать первую подкормку моркови весной
  • Чем подкармливать морковь весной
  • Почему морковь не рекомендуют удобрять свежим навозом

Морковь считается неприхотливой культурой, однако для получения большого и сладкого урожая ей нужен правильный уход и своевременная подкормка. Весной растение особенно нуждается в питательных веществах, которые помогают сформировать крепкую ботву и здоровый корнеплод.

Главред узнал, когда и чем подкармливать морковь весной.

Когда начинать первую подкормку моркови весной

Первое вмешательство в жизнь моркови начинается еще до того момента, когда семена попадут в почву. Если земля истощена, удобрения вносят за две недели до посева. Однако основной этап весеннего ухода стартует, когда над землей появляются первые 3-4 настоящих листочка. Именно в это время растение начинает активно формировать корневую систему и нуждается в энергии для роста.

Чем подкармливать морковь весной

Чтобы морковь хорошо росла, ей необходимы основные питательные элементы - азот, фосфор, калий и бор. Они способствуют росту листьев, формированию корнеплода и улучшают вкус овоща.

Огородники используют как минеральные удобрения, так и народные средства. Например, настои трав, компост или другие органические подкормки, которые обогащают почву питательными веществами и улучшают ее структуру.

Какое удобрение для моркови лучше всего

Одним из популярных средств является древесная зола - источник калия и микроэлементов. Для подкормки обычно растворяют стакан золы в ведре воды и поливают междурядья. Это помогает улучшить вкус моркови и сделать ее более сладкой.

Также огородники используют настой крапивы или других трав. Такой природный раствор добавляет почве полезные микроэлементы и способствует активному росту растений.

Какие растения нельзя сажать рядом - видео:

@charivniysad Волшебный сад бушует, правильное соседство очень важно, не делай ошибок! #ВолшебныйСад#Растения#Садоводство♬ оригинальный звук - Волшебный сад

Почему морковь нельзя удобрять свежим навозом

Как пишет AgroTimes, морковь активно потребляет элементы питания уже на начальных этапах роста, поэтому внесение минеральных удобрений для нее особенно эффективно. Свежий навоз непосредственно под эту культуру не вносят, поскольку это ухудшает качество корнеплодов и способствует их ветвлению.

Навоз рекомендуют вносить под предыдущую культуру в норме 40-60 т/га, ведь морковь хорошо использует последействие. Органические удобрения целесообразно применять в виде перегноя в дозе 30-40 т/га.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит морковь / Инфографика: Главред

Как правильно ухаживать за морковью весной

Кроме подкормки, важно соблюдать базовые правила ухода:

  • регулярно поливать грядки, но не допускать застоя воды;
  • прореживать всходы, чтобы корнеплодам хватало места для роста;
  • рыхлить почву для доступа воздуха к корням;
  • защищать растения от вредителей и сорняков.

Именно комплексный уход помогает получить ровные, крупные и сочные корнеплоды.

Об источнике: AgroTimes

AgroTimes — это украинское отраслевое медиа, специализирующееся на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород морковка
