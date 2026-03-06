Укр
Можно ли слушать музыку в Великий пост: священник поставил точку в вопросе

Руслана Заклинская
6 марта 2026, 15:21
Известный священник Юлиан Тымчук развеял мифы о музыке в пост.
Является ли грехом прослушивание музыки в пост / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Можно ли слушать музыку во время Великого поста
  • Какую музыку стоит слушать верующим в период поста
  • Почему важно обращать внимание на содержание музыки

Во время Великого поста у многих верующих возникают вопросы относительно повседневных привычек, в частности, можно ли в этот период слушать музыку. Свое мнение по этому поводу высказал известный священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук в TikTok.

По его словам, прямых запретов на прослушивание музыки во время поста нет, однако важно обращать внимание на ее содержание. В период поста, как отметил священник, все должно приносить духовную пользу.

"Вопрос - какая музыка? Во время Великого поста, в котором мы сейчас находимся, все должно приносить нам пользу - духовную. И музыка тоже. Мы можем слушать страстные песни, симфонии, музыку, которая нам полезна. А плохую музыку, как и плохую пищу, мы не принимаем в свою душу, сердце и разум. Потому что, как говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Посмотри, что мы едим, и таким будет наш организм. Потому что какую музыку слушаем - такой ход мыслей будем иметь", - пояснил отец Юлиан.

Он подчеркнул, что музыка влияет на мысли человека и его внутреннее состояние, поэтому важно выбирать то, что способствует духовному обогащению. Сам священник признался, что часто слушает христианские подкасты, которые помогают духовно развиваться.

"Мы можем слушать разные песни - запретов нам никто не сделает. Но будет ли эта музыка нам полезна, зависит от нас самих. Поэтому слушайте музыку, но пусть она приносит каждому из нас пользу", - подчеркнул священник.

Можно ли слушать музыку во время Великого поста?

Как ранее сообщал Главред, в христианстве ложь считается не просто моральным недостатком, а духовной инфекцией, которая разрушает человека и общество. Священник Василий Колодий объяснил, что отцом лжи является дьявол, поэтому выбор правды и честность перед собой и Богом является единственным путем к внутренней свободе.

Также священник ПЦУ Юлиан Тимчук объяснил, что работать в первую неделю Великого поста не является грехом. По его словам, работать можно во все дни, кроме воскресенья и больших церковных праздников.

Кроме этого, запрещенных дат для крещения в 2026 году нет - обряд можно проводить в любой день, даже во время поста. В Православной церкви Украины советуют крестить ребенка после 40 дней от рождения, когда мать уже может присутствовать в храме.

О персоне: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

