"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

Валерий Харчишин про сына-военного / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Харчишин

Как сын Валерия Харчишина оказался в ВСУ

Какое звание он получил

Известный украинский певец и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин откровенно рассказал о службе сына-военного. В интервью РБК-Украина музыкант рассказал о достижениях и трудностях Дмитрия.

Исполнитель не скрывает, что его сын поддался патриотическому порыву и пошел защищать страну, как только началось полномасштабное вторжение.

"Малой - это пример части гражданского общества. Он понял, что пришла беда. Отец показал, как собирается ружье - все, вперед. Он вечером мне отчитался, что у него оружие на руках", — вспомнил звездный отец.

Сын Валерия Харчишина служит уже 4 года / фото: instagram.com, Валерий Харчишин

Дмитрий служит уже 4 года и за это время не избежал потерь и разочарований. Валерий признался, что его сын очень скорбит по погибшим побратимам.

"Разочарование было в тот момент, когда его побратим, с которым он мобилизовался, сказал, что ему надоело рыть и расставлять мины, потом их собирать. Копаем, копаем, копаем, копаем, копаем… Поскольку тот уже раньше воевал, он был в АТО, потом в ООС, он имел опыт и пошел в третью штурмовую. К сожалению, он погиб. Я никогда не видел, чтобы мой сын так плакал, страдал, когда погиб его побратим", — поделился Харчишин.

Валерий Харчишин - певец / Скриншот YouTube

Несмотря на трудности, Дмитрий продолжает службу и даже получил звание лейтенанта. Музыкант заверил, что его сын добился этого своим трудом.

"Это все он сам, то есть я ему не помогал. У меня такой принцип воспитания. Меня никто из родителей не воспитывал, не учил. Так же я отношусь к своим детям", — заявил звездный отец.

О персоне: Валерий Харчишин Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

