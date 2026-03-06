Потеплеет до +15°, но есть нюанс: какой будет погода на Львовщине 7-8 марта

На выходных Львовскую область ожидает приятное потепление.

Прогноз погоды на Львовщине на 7-8 марта / Фото: pixabay.com

В выходные, 7 и 8 марта, погода на Львовщине будет спокойной и без осадков. Несмотря на прохладную ночь, днем столбики термометров поднимутся до комфортных весенних показателей. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 7 марта, в области ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла. Днем воздух прогреется до 10-15° тепла.

Жителей области и города предупреждают о сложных дорожных условиях. Ночью и утром 7 марта ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 м. Кроме того, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый) и призывают водителей быть максимально осторожными.

Погода во Львове 7 марта

Во Львове суббота пройдет без осадков при переменной облачности. Ночная температура воздуха составит 2-4° мороза, что приведет к подмерзанию дорог. Однако уже днем солнце прогреет город до приятных 12-14° тепла.

Какая будет погода на выходных

Синоптики отмечают, что выходные на Львовщине будут спокойными и без осадков. Будет наблюдаться тенденция повышения температур.

Погода на Львовщине 6-10 марта / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Какая будет погода в Украине 8 марта

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала Главреду, что с 7 марта область повышенного давления усилит свое влияние, обеспечив погоду без осадков и больше прояснений. Такие условия сохранятся и 8 марта.

Температура ночью составит от -1 до -6°С, днем +5...+11°С в большинстве регионов, на западе до +15°С. Ожидается настоящая весенняя погода.

По ее словам, следующая неделя будет комфортной и солнечной, с преобладанием поля повышенного давления и без сильных колебаний температуры.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 7 марта в Тернопольской области ожидается ясная погода, однако ночью и утром на дорогах возможны гололед и скользкие участки. Температура ночью -3...+2°, днем +8...+13°.

Также синоптики предупредили о риске подтоплений в Украине 5-8 марта из-за весеннего половодья. На реках в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Волынской областях ожидается подъем воды с возможным выходом на пойму и частичным обтоплением отдельных улиц.

Как сообщал Главред, 7-8 марта в Украине ожидается сухая и малооблачная весенняя погода. Днем температура поднимется до +5…+10°, на западе до +11…+13°, что на 2-5° выше нормы.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

