Украинские инкассаторы, задержанные в Венгрии, вернулись на Родину – Сибига

Ранее украинцы были задержаны во время транспортировки валютных средств и банковских ценностей.

https://glavred.info/ukraine/ukrainskie-inkassatory-zaderzhannye-v-vengrii-vernulis-na-rodinu-sibiga-10746767.html Ссылка скопирована

Украина вернула инкассаторов, задержанных в Венгрии / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, скриншот

Кратко:

Украинцев освободили в результате дипломатических усилий

Украинские консулы оказали соотечественникам необходимую помощь

Украине удалось добиться освобождения семи своих граждан, которые ранее были задержаны в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел Украина Андрей Сибига в социальной сети X.

По его словам, украинцы были задержаны во время транспортировки валютных средств и банковских ценностей. В результате дипломатических усилий их удалось освободить.

видео дня

Министр отметил, что уже проинформировал президента Украина Владимир Зеленский о том, что семь украинских граждан освобождены и уже находятся в безопасности. Они пересекли государственную границу и вернулись на территорию Украины.

Сибига также подчеркнул, что украинские консулы оказали соотечественникам необходимую помощь и сопровождение.

Кроме того, глава МИД выразил благодарность сотрудникам Министерство иностранных дел Украины, посольству Украины в Венгрии, правоохранительным органам, государственным учреждениям и банкам, а также всем, кто содействовал освобождению украинских инкассаторов.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.



They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.



I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) March 6, 2026

Отношения Украины и Венгрии - мнение эксперта

Украинско-венгерские отношения выходят на новый уровень. После ряда публичных оскорблений между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским из-за прекращения работы нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают российские нефтепродукты, венгерские власти прибегли к задержанию семи граждан Украины. В МИД Украины такие действия назвали актом государственного терроризма.

Эмоциональная риторика, как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, играет только на руку премьеру Венгрии Виктору Орбану, который использует конфликт в своих политических интересах. Почему Украине стоит изменить тактику, действовать через дипломатические механизмы ЕС и готовить стратегию взаимоотношений с Венгрией после ее выборов - в материале автора на Главреде.

Захват сотрудников Ощадбанка в Венгрии - новости по теме

Как писал Главред, венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности. Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками. В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Напомним, украинцев призывали воздержаться от поездок в Венгрию. "В связи с похищением семи граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне действий венгерских властей".

Ранее сообщалось о том, что Нацполиция начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред