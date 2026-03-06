Дефицит популярной крупы в Украине: цены могут достичь рекордных отметок

Кратко:
- В Украине наблюдается дефицит гречки
- К августу крупа может подорожать на 10 – 25%
- На это повлияет постепенное сокращение запасов
В Украине фиксируется дефицит гречки, поэтому росту цен будет способствовать постепенное сокращение запасов этой крупы. Об этом заявила доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Светлана Черемисина в комментарии 24 Каналу.
По ее словам, с 2024 года ситуация на рынке гречки ощутимо изменилась. В частности, произошло сокращение площадей под культурой:
- в 2024 году – до 90,3 тысячи гектаров;
- в 2025 году – до 58,5 тысячи гектаров.
"Учитывая традиционный уровень внутреннего потребления гречки в 100 – 110 тысяч тонн в год, по данным урожая 2025 года в 70,8 тысячи тонн наблюдается дефицит в размере 30 – 35 тысяч тонн. Впрочем, следует помнить, что наличие переходных остатков крупы позволит скорректировать этот недостаток", – подчеркнула она.
Эксперт считает, что до августа 2026 года можно ожидать дальнейшего повышения цены на гречку в пределах 10 – 25% от текущего уровня.
"К началу поступления нового урожая потребительская цена на гречневую крупу может достичь ориентировочно 55 – 60 гривен при условии сохранения текущих рыночных тенденций и отсутствия резкого увеличения предложения", - говорит Черемисина.
Почему дорожает гречка
Экономист Владимир Чиж ранее заявлял, что в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%.
По его словам, главными факторами подорожания являются - высокая себестоимость производства, безумные энергетические затраты и логистика.
Он также подчеркнул, что сезонные колебания могут откорректировать цену гречки в обе стороны.
Цены на продукты - последние новости Украины
Как сообщал Главред, на этой неделе в Украине снизились цены на морковь. Это произошло из-за начала активной продажи запасов овощей из хранилищ.
Также известно, что с начала 2026 года основные виды мяса в Украине подешевели на 3 – 30,42 гривни за килограмм. В частности, больше всего снизились цены на курятину.
В то же время в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.
Читайте также:
- В Украине подскочат цены: экономист назвал, что и когда подорожает
- Рекордная цена с лета 2025 года: в Украине резко выросли цены на газ
- О цене 65 гривен можно забыть: эксперт оценил, как изменится стоимость бензина
О ресурсе: Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров.
Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту присвоен статус национального научного центра.
Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследования актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред