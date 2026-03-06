Дефицит популярной крупы в Украине: цены могут достичь рекордных отметок

Ситуация на рынке гречки в Украине ощутимо изменилась.

Подорожание гречки в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине наблюдается дефицит гречки

К августу крупа может подорожать на 10 – 25%

На это повлияет постепенное сокращение запасов

В Украине фиксируется дефицит гречки, поэтому росту цен будет способствовать постепенное сокращение запасов этой крупы. Об этом заявила доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Светлана Черемисина в комментарии 24 Каналу.

По ее словам, с 2024 года ситуация на рынке гречки ощутимо изменилась. В частности, произошло сокращение площадей под культурой:

в 2024 году – до 90,3 тысячи гектаров;

в 2025 году – до 58,5 тысячи гектаров.

"Учитывая традиционный уровень внутреннего потребления гречки в 100 – 110 тысяч тонн в год, по данным урожая 2025 года в 70,8 тысячи тонн наблюдается дефицит в размере 30 – 35 тысяч тонн. Впрочем, следует помнить, что наличие переходных остатков крупы позволит скорректировать этот недостаток", – подчеркнула она.

Эксперт считает, что до августа 2026 года можно ожидать дальнейшего повышения цены на гречку в пределах 10 – 25% от текущего уровня.

"К началу поступления нового урожая потребительская цена на гречневую крупу может достичь ориентировочно 55 – 60 гривен при условии сохранения текущих рыночных тенденций и отсутствия резкого увеличения предложения", - говорит Черемисина.

Почему дорожает гречка

Экономист Владимир Чиж ранее заявлял, что в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%.

По его словам, главными факторами подорожания являются - высокая себестоимость производства, безумные энергетические затраты и логистика.

Он также подчеркнул, что сезонные колебания могут откорректировать цену гречки в обе стороны.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на этой неделе в Украине снизились цены на морковь. Это произошло из-за начала активной продажи запасов овощей из хранилищ.

Также известно, что с начала 2026 года основные виды мяса в Украине подешевели на 3 – 30,42 гривни за килограмм. В частности, больше всего снизились цены на курятину.

В то же время в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.

