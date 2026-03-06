Укр
Был в плену 628 дней: домой вернули военного "Винта", который считался пропавшим

Ангелина Подвысоцкая
6 марта 2026, 20:45
Из российского плена удалось вернуть украинского военного Виталия Дыбаня с позывным "Винт".
Виталий Дыбань
Из российского плена вернули военного Виталия Дыбаня / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Украина и Россия провели обмен пленными
  • Из плена вернули военного Виталия Дыбаня

Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть военного Виталия Дыбаня. Жена не смогла сдержать эмоций, когда узнала о возвращении мужа. Видео уже разлетелось в Сети.

Женщина получила сообщение о том, что её мужа обменяла. Военный с позывным "Винт" все время считался без вести пропавшим. Лишь месяц назад Россия официально подтвердила, что Дыбань находился в плену. В то же время родные знали, что он жив.

видео дня

"Дождались! 628 дней плена… Он все это время считался без вести пропавшим. Но мы знали, что он в плену. У нас были доказательства — видео допроса, видео из колонии, информация от вернувшихся из плена парней. Но российская сторона этого не подтверждала", — рассказала она.

Смотрите видео о возвращении из плена военного Виталия Дыбаня:

обмен пленными
Из российского плена вернули военного Виталия Дыбаня / фото: скриншот

Возвращение военных из плена 6 марта

Как сообщал Главред, Украина и Россия провели обмен военнопленными 6 марта. В рамках обмена домой вернулись 300 человек. Среди освобожденных пленных есть двое гражданских. Всего были освобождены бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины.

Среди них рядовые, сержанты и офицеры, которые попали в плен на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях и в Мариуполе. Большинство пленных находились в неволе более года, а некоторые - с 2022 года.

Обмен пленными — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен военнопленными. В результате домой из российского плена вернулись 157 украинских военных, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди освобожденных оказался военный Назар Далецкий, которого в течение нескольких лет считали погибшим. О его возвращении сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В тот же день стало известно и об освобождении из плена крымского татарина Руслана Куртмаллаева, который провел в неволе почти четыре года. Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа и руководитель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев.

война в Украине военнопленные обмен пленными
