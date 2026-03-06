Без электроэнергии 7 марта: что известно о новых графиках для Киева и области

Главное:
- В Киеве возможны временные отключения электроэнергии
- Жителям столицы советуют заранее проверить информацию по адресу
В субботу, 7 марта, в Киеве возможны временные отключения электроэнергии у бытовых потребителей.
Ограничения связаны с повреждениями энергосистемы, возникшими после недавних массированных атак РФ, сообщили в энергокомпании ДТЭК.
Отмечается, что в этот раз стандартного графика отключений по группам не будет. Вместо этого для каждого дома подготовлен отдельный график, поэтому даже соседние здания могут оставаться без света в разное время.
Жителям столицы советуют заранее проверить информацию по своему адресу на официальных ресурсах компании — на сайте, а также в Telegram или Viber. Это поможет учесть возможные перебои при планировании дня.
В Киевской области порядок отключений остается прежним и не изменился. Местных жителей просят по возможности экономно пользоваться электроприборами, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть.
Что будет с графиками отключений света: появился прогноз
Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что ситуация с графиками отключений электроэнергии со временем может улучшиться.
Он отметил, что этому способствует активное развитие солнечной энергетики. Речь идет как о крупных промышленных солнечных электростанциях, так и о небольших установках на крышах частных домов, которые все чаще появляются по всей стране.
По словам депутата, этот процесс набирает обороты: практически в каждом регионе ежемесячно вводятся в работу новые, пусть и небольшие, солнечные станции в частных домохозяйствах.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Больше новостей:
- В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина
- Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину
- Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред