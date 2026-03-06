Укр
Без электроэнергии 7 марта: что известно о новых графиках для Киева и области

Алексей Тесля
6 марта 2026, 23:45
В Киеве для каждого дома подготовлен отдельный график, поэтому даже соседние здания могут оставаться без света в разное время.
Киевлян предупредили о новых графиках отключений электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Киеве возможны временные отключения электроэнергии
  • Жителям столицы советуют заранее проверить информацию по адресу

В субботу, 7 марта, в Киеве возможны временные отключения электроэнергии у бытовых потребителей.

Ограничения связаны с повреждениями энергосистемы, возникшими после недавних массированных атак РФ, сообщили в энергокомпании ДТЭК.

Отмечается, что в этот раз стандартного графика отключений по группам не будет. Вместо этого для каждого дома подготовлен отдельный график, поэтому даже соседние здания могут оставаться без света в разное время.

Жителям столицы советуют заранее проверить информацию по своему адресу на официальных ресурсах компании — на сайте, а также в Telegram или Viber. Это поможет учесть возможные перебои при планировании дня.

В Киевской области порядок отключений остается прежним и не изменился. Местных жителей просят по возможности экономно пользоваться электроприборами, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть.

Что будет с графиками отключений света: появился прогноз

Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что ситуация с графиками отключений электроэнергии со временем может улучшиться.

Он отметил, что этому способствует активное развитие солнечной энергетики. Речь идет как о крупных промышленных солнечных электростанциях, так и о небольших установках на крышах частных домов, которые все чаще появляются по всей стране.

По словам депутата, этот процесс набирает обороты: практически в каждом регионе ежемесячно вводятся в работу новые, пусть и небольшие, солнечные станции в частных домохозяйствах.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
