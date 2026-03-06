Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 9 марта.

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 9 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На понедельник, 9 марта, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,72 грн/долл., что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс евро упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 50,54 грн/евро. Таким образом, гривна укрепила свои позиции на 36 копеек.

Курс злотого на 9 марта

6 марта НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,91 грн/злотый. 9 марта курс установили на уровне 11,79 грн/злотый, что на 12 копеек меньше.

Что будет с гривной в 2026 году - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не худшем или даже лучшем, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", - отметил Новак.

Напомним, Главред писал, что на 6 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро снова выросла и достигла новых рекордных отметок.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

