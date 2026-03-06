'Можем только надеяться': экономист оценил, что будет с курсом валют в Украине

Что сообщил Новак:
- Курс валют и цены на топливо в Украине растут не из-за событий в Иране
- Из-за спекуляций в Украине могут повыситься цены на товары и услуги
- Прогнозировать ситуацию на валютном рынке в ближайшее время сложно
В Украине на фоне боевых действий в Иране произошли заметные изменения в экономике, в частности повышение цен на топливо и девальвация гривны. Однако председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в своей колонке на Главреде, что реальные причины колебаний цен и валют не связаны напрямую с ситуацией на Ближнем Востоке.
По его словам, события в Иране создают лишь информационный фон, а причины роста курса валют связаны с внутренней политикой регулятора, спекуляциями на валютном рынке и структурными проблемами украинской экономики во время войны.
Об этом свидетельствует, в частности, то, что цены на АЗС Украины поднялись в считанные часы после активных действий в Иране. Нюанс в том, что любая сеть АЗС имеет запасы всех видов топлива на складах минимум на 1-3 месяца. Никто не продает его "с колес", как только привезли поставку.
"То есть очевидно, что не война в Иране мгновенно подняла цены на топливо в Украине. То же самое можно сказать и о девальвации гривны — это скорее спекуляции и приплетение "шума" для оправдания ситуации", — пояснил экономист.
Почему в Украине растет курс валют
Несмотря на то, что сейчас Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы держать курс гривны стабильным, курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.
На фоне этих спекуляций повышаются цены не только на валюту и топливо, но и на товары и услуги. Поэтому, если девальвация гривны продолжится и станет существенным фактором удорожания импорта, именно она будет подталкивать цены вверх.
"Надеюсь, что в ближайшее время эти колебания (на валютном рынке — Главред) прекратятся или хотя бы стабилизируются на текущем уровне. Но пока никакой курсовой стратегии у Нацбанка нет. Ориентироваться на что-то и прогнозировать курс невозможно — мы можем только надеяться. И это яркий пример того, что без стратегии процессы идут самотек, неконтролируемо и непредсказуемо. К сожалению, именно так сейчас происходит с курсом гривны", - подытожил Новак.
Как изменилась ситуация на валютном рынке Украины — мнение специалиста
Главред писал, что по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, несмотря на энергетические вызовы и их негативное влияние на экономику, ситуация на валютном рынке остается управляемой.
Баланс спроса и предложения постепенно выравнивается благодаря налоговому периоду. Бизнес активнее продает валютные запасы, что создает дополнительное предложение и снижает давление на курс.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что на 6 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро снова выросла и достигла новых рекордных отметок.
Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.
Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.
О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
