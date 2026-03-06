Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Можем только надеяться": экономист оценил, что будет с курсом валют в Украине

Анна Косик
6 марта 2026, 10:10
Повышение курса доллара в Украине провоцирует не ситуация в Иране.
'Можем только надеяться': экономист оценил, что будет с курсом валют в Украине
Что будет с курсом валют в Украине в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Что сообщил Новак:

  • Курс валют и цены на топливо в Украине растут не из-за событий в Иране
  • Из-за спекуляций в Украине могут повыситься цены на товары и услуги
  • Прогнозировать ситуацию на валютном рынке в ближайшее время сложно

В Украине на фоне боевых действий в Иране произошли заметные изменения в экономике, в частности повышение цен на топливо и девальвация гривны. Однако председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в своей колонке на Главреде, что реальные причины колебаний цен и валют не связаны напрямую с ситуацией на Ближнем Востоке.

По его словам, события в Иране создают лишь информационный фон, а причины роста курса валют связаны с внутренней политикой регулятора, спекуляциями на валютном рынке и структурными проблемами украинской экономики во время войны.

видео дня

Об этом свидетельствует, в частности, то, что цены на АЗС Украины поднялись в считанные часы после активных действий в Иране. Нюанс в том, что любая сеть АЗС имеет запасы всех видов топлива на складах минимум на 1-3 месяца. Никто не продает его "с колес", как только привезли поставку.

"То есть очевидно, что не война в Иране мгновенно подняла цены на топливо в Украине. То же самое можно сказать и о девальвации гривны — это скорее спекуляции и приплетение "шума" для оправдания ситуации", — пояснил экономист.

Почему в Украине растет курс валют

Несмотря на то, что сейчас Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы держать курс гривны стабильным, курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

На фоне этих спекуляций повышаются цены не только на валюту и топливо, но и на товары и услуги. Поэтому, если девальвация гривны продолжится и станет существенным фактором удорожания импорта, именно она будет подталкивать цены вверх.

"Надеюсь, что в ближайшее время эти колебания (на валютном рынке — Главред) прекратятся или хотя бы стабилизируются на текущем уровне. Но пока никакой курсовой стратегии у Нацбанка нет. Ориентироваться на что-то и прогнозировать курс невозможно — мы можем только надеяться. И это яркий пример того, что без стратегии процессы идут самотек, неконтролируемо и непредсказуемо. К сожалению, именно так сейчас происходит с курсом гривны", - подытожил Новак.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Как изменилась ситуация на валютном рынке Украины — мнение специалиста

Главред писал, что по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, несмотря на энергетические вызовы и их негативное влияние на экономику, ситуация на валютном рынке остается управляемой.

Баланс спроса и предложения постепенно выравнивается благодаря налоговому периоду. Бизнес активнее продает валютные запасы, что создает дополнительное предложение и снижает давление на курс.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на 6 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро снова выросла и достигла новых рекордных отметок.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Андрей Новак курс валют курс доллара курс евро новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

09:07Синоптик
Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

09:00Интервью
Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причины

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причины

08:50Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Последние новости

10:43

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

10:17

"Тириндіти, фафрати й гойкати": как звучит настоящий колоритный галицкий говор

10:10

"Можем только надеяться": экономист оценил, что будет с курсом валют в Украине

10:05

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

09:57

Россия может выйти из мирных переговоров: в ISW раскрыли хитрую тактику Кремля

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
09:52

Синоптики бьют тревогу, реки выходят из берегов: какие области Украины под угрозойВидео

09:46

"Начинаются сомнения": Елена Кравец рассказала о болезни

09:35

"Не скрываю этого": дочь Ольги Сумской удивила признанием

09:07

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Реклама
08:56

Окна будут сиять до осени: чем их помыть весной, чтобы забыть о налете и разводах

08:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

08:50

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причинымнение

08:22

Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана: что сказал

08:01

Путин подписал указ: в ISW предупредили о новых целях увеличения армии РФ

07:36

"Гостерроризм и рэкет": в Будапеште взяли в заложники сотрудников банка с миллионами

06:52

РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятиеВидео

05:33

Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

05:00

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

04:41

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Реклама
03:31

У почвы тоже есть срок годности: как понять, что грунт для цветов испортился

03:09

Почему кошки "сходят с ума" от кошачьей мяты: ветеринар объяснила, как она работаетВидео

02:05

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:00

"Где все эти люди": Славу Каминскую бросили близкие

01:58

Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звездыВидео

01:30

Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

01:13

Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

00:48

Автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки: в МВД сделали заявление

05 марта, четверг
23:56

"Лучшее, что может сделать": Кацурина похвасталась подарком от загадочного мужчины

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученыхВидео

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

Реклама
21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять