Теплый или холодный оттенок - как помада меняет цвет зубов

Выбор оттенка помады может существенно повлиять на то, как будет выглядеть ваша улыбка. Важно понимать принцип взаимодействия теплых и холодных тонов и знать, какие цвета могут визуально подчеркнуть желтоватый оттенок зубов, а какие — наоборот, сделать их светлее. Главред поможет разобраться в этом вопросе.
Какой цвет помады делает зубы белее: объяснение стилиста
Стилист YliKo Stylist рассмотрела распространенную проблему выбора оттенка помады и объяснила механику взаимодействия цветов, которая влияет на восприятие белизны зубов. По словам девушки, помада может как подчеркнуть белизну зубов, так и сделать их визуально более желтыми.
Главный миф о "холодном подтоновом" эффекте
Стилист обращает внимание на то, что даже специалисты индустрии красоты иногда путают влияние холодных и теплых оттенков. Она приводит базовые примеры:
- оранжевый цвет относится к теплым;
- фиолетовый — к холодным;
- желтый налет на зубах является теплым пигментом.
"По теории цвета, если холодный оттенок разместить рядом с теплым, то теплый цвет будет выглядеть более насыщенным и выраженным. В случае с зубами это означает, что холодная помада может визуально усилить желтоватый оттенок эмали", — объясняет автор видео.
Видео о том, какой цвет помады делает зубы белее, можно посмотреть здесь:
Как это работает на практике
Если зубы имеют естественный желтоватый оттенок, то использование помады с холодным подтоном (фиолетовым или синеватым) будет создавать контраст, который делает теплый пигмент более заметным. То есть холодные оттенки не маскируют желтизну, а наоборот — акцентируют на ней внимание.
Какие оттенки выбирать
Автор советует придерживаться двух основных правил:
Выбирать теплые оттенки. Популярное убеждение о том, что холодный голубой подтонный эффект "отбеливает" зубы, она считает ошибочным. По ее мнению, правильно подобранные теплые тона лучше нивелируют желтоватый оттенок.
- Отдавать предпочтение темным насыщенным цветам. Темные оттенки создают контраст с зубами. На фоне глубоких бордовых или классических красных тонов светлая эмаль выглядит ярче.
Чтобы зубы выглядели белее, стоит избегать холодных фиолетовых и синеватых оттенков помады. Вместо этого лучше выбирать теплые, насыщенные и темные цвета, которые создают контраст и делают улыбку светлее на вид.
Об источнике: YliKo Stylist
Юлия Косаченко, известная под брендом YliKo Stylist, является опытным украинским стилистом с более чем десятилетним стажем работы в сфере моды и дизайна. Она получила профессиональное образование в ведущих мировых институтах Милана, Лондона и Парижа, что позволило ей сотрудничать с известными брендами, телевизионными проектами и звездами шоу-бизнеса. В своем блоге Юлия делится практическими советами по созданию капсульного гардероба, психологии цвета и анализу современных мировых трендов.
