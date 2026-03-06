Теплый или холодный оттенок - как помада меняет цвет зубов

Почему холодные фиолетовые и синеватые оттенки помады не делают зубы белее и какие цвета лучше выбрать для идеальной улыбки.

Как выбрать цвет помады

Каких цветов помады лучше избегать

Выбор оттенка помады может существенно повлиять на то, как будет выглядеть ваша улыбка. Важно понимать принцип взаимодействия теплых и холодных тонов и знать, какие цвета могут визуально подчеркнуть желтоватый оттенок зубов, а какие — наоборот, сделать их светлее. Главред поможет разобраться в этом вопросе.

Какой цвет помады делает зубы белее: объяснение стилиста

Стилист YliKo Stylist рассмотрела распространенную проблему выбора оттенка помады и объяснила механику взаимодействия цветов, которая влияет на восприятие белизны зубов. По словам девушки, помада может как подчеркнуть белизну зубов, так и сделать их визуально более желтыми.

Главный миф о "холодном подтоновом" эффекте

Стилист обращает внимание на то, что даже специалисты индустрии красоты иногда путают влияние холодных и теплых оттенков. Она приводит базовые примеры:

оранжевый цвет относится к теплым;

фиолетовый — к холодным;

желтый налет на зубах является теплым пигментом.

"По теории цвета, если холодный оттенок разместить рядом с теплым, то теплый цвет будет выглядеть более насыщенным и выраженным. В случае с зубами это означает, что холодная помада может визуально усилить желтоватый оттенок эмали", — объясняет автор видео.

Видео о том, какой цвет помады делает зубы белее, можно посмотреть здесь:

Как это работает на практике

Если зубы имеют естественный желтоватый оттенок, то использование помады с холодным подтоном (фиолетовым или синеватым) будет создавать контраст, который делает теплый пигмент более заметным. То есть холодные оттенки не маскируют желтизну, а наоборот — акцентируют на ней внимание.

Какие оттенки выбирать

Автор советует придерживаться двух основных правил:

Выбирать теплые оттенки. Популярное убеждение о том, что холодный голубой подтонный эффект "отбеливает" зубы, она считает ошибочным. По ее мнению, правильно подобранные теплые тона лучше нивелируют желтоватый оттенок.

Отдавать предпочтение темным насыщенным цветам. Темные оттенки создают контраст с зубами. На фоне глубоких бордовых или классических красных тонов светлая эмаль выглядит ярче.

Чтобы зубы выглядели белее, стоит избегать холодных фиолетовых и синеватых оттенков помады. Вместо этого лучше выбирать теплые, насыщенные и темные цвета, которые создают контраст и делают улыбку светлее на вид.

Об источнике: YliKo Stylist Юлия Косаченко, известная под брендом YliKo Stylist, является опытным украинским стилистом с более чем десятилетним стажем работы в сфере моды и дизайна. Она получила профессиональное образование в ведущих мировых институтах Милана, Лондона и Парижа, что позволило ей сотрудничать с известными брендами, телевизионными проектами и звездами шоу-бизнеса. В своем блоге Юлия делится практическими советами по созданию капсульного гардероба, психологии цвета и анализу современных мировых трендов.

