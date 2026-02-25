РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

Проезд между Дружковкой и Константиновкой в настоящее время невозможен.

РФ уничтожила дамбу на самом горячем участке фронта, детали / Коллаж: Главред, фото: DeepState, скриншот

Главное:

РФ взорвала дамбу между Константиновкой и Дружковкой

В результате произошло подтопление местности, где вода дошла до дороги

Проезд по дороге Дружковка-Константиновка невозможен

Оккупационная армия РФ взорвала дамбу недалеко от населенного пункта Осиково Донецкой области. Для атаки была применена трехтонная управляемая авиационная бомба.

Таким образом враг пытается нарушить логистику Сил обороны Украины недалеко от Константиновки. Об этом 25 февраля сообщили в аналитическом проекте DeepState.

Отмечается, что перед этим оккупанты разрушили один из мостов на северо-западных окраинах Константиновки, пытаясь осложнить логистику Сил обороны

После того как Силы обороны наладили альтернативные маршруты, российские войска решили применить 3-тонную управляемую авиационную бомбу, уничтожив дамбу в районе населенного пункта Осиково.

"Результатом стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд по нему пока невозможен, по словам самих бойцов", - сообщили в DeepState.

Аналитики отмечают, что, несмотря на новую атаку, полностью остановить поставки и передвижение в город россиянам не удалось - существуют другие пути для обеспечения логистики. В то же время ситуация временно осложнилась.

"Влияние на логистику это начало подготовки к более решительным действиям дальнейших сконцентрированных и определенных сил, потому что на сегодняшний день они прощупывают нашу оборону по периметру и ищут слабые места, чтобы добраться до города. Звонком является юго-западная часть в районе Ильиновки и Берестка", - говорится в сообщении.

РФ взорвали дамбу возле Осикового, применив трехтонную авиабомбу / Скриншот

Какой будет ситуация на фронте весной - мнение военного

Как писал Главред, командир полка 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов заявил, что с приходом весны боевые действия могут усилиться. Об этом он сообщил в эфире Киев24.

Он отметил, что в течение последнего года противник существенно улучшил взаимодействие между малыми пехотными группами и подразделениями беспилотников. В то же время в Вооруженных силах Украины такая координация пока не налажена на должном уровне.

"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что враг отработал связи и тактическое взаимодействие, которое нам еще нужно наверстать", — отметил Филатов.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Поздно вечером 23 февраля российская оккупационная армия нанесла удары по Запорожью. В результате обстрелов травмированы пять человек, в том числе один ребенок.

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека. По меньшей мере три человека пострадали, им оказывается необходимая помощь

Кроме того, утром 23 февраля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Под атакой оказались два района города - Холодногорский и Основянский. Уже известно о нескольких раненых.

Константиновка / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

