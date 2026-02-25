Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный дом

Женщина приняла нестандартное решение и переоборудовала гараж в полноценное жилье. Внутри удалось разместить ванную комнату, кухню, гостиную и спальню.

Женщина переделала старый гараж в дом / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@gracedorothy28

Решение о переезде пожилых родителей часто связано не только с бытовыми вопросами, но и с психологическим комфортом. Одна женщина рассказала, как вместо дома престарелых организовала для своей матери отдельное жилье, переоборудовав старый гараж.

В опубликованном видеоролике в TikTok был показан весь процесс. Обычный гаража на две машины превратили в полностью функциональное пространство.

Гараж превратился в стильный дом

Во время ремонта была демонтирована гаражная дверь, а на ее месте установлено большое эркерное окно. Подобное решение не только изменило внешний вид постройки, но и обеспечило помещение естественным освещением, что является ключевым фактором для небольших жилых зон.

Внутри помещение разделили на три отдельные зоны, каждая из которых выполняет четкую функцию.

В задней части разместилась ванная комната с душевой кабиной, туалетом и раковиной. Рядом обустроили компактную кухню со встроенной духовкой, холодильником, раковиной и системами хранения. Жилая зона совмещает гостиную с диваном и телевизором, создавая уютное место для отдыха.

Современный ремонт в доме, который сделали из гаража / Фото: tiktok.com/@gracedorothy28

Отдельная спальня стала самой просторной частью маленького дома. Там разместили двуспальную кровать и вместительный шкаф с зеркалом, что визуально увеличило пространство.

Хозяйка пояснила, что ключевой задачей было создать автономное и комфортное жилье, в котором ее мать могла бы сохранять привычный уклад жизни, но при этом находиться рядом с семьей. Такой формат позволяет сочетать личное пространство и постоянную поддержку, что и было главной целью проекта.

Реакция соцсетей

Видео быстро набрало популярность, вызвав активное обсуждение. Комментаторы отметили сразу несколько аспектов: практичность использования уже имеющейся площади, экономию по сравнению с альтернативными вариантами проживания, эмоциональную сторону решения проблемы.

Многие пользователи подчеркнули, что подобные переделки становятся все более распространенным решением для семей, стремящихся сохранить независимость пожилых родственников без полного разрыва привычных связей:

"Мы сделали это для моей мамы 12 лет назад. У нее своя гостиная, ванная комната и спальня, а с нами она соединена дверью из кухни. Это ее личное пространство, но она с нами за каждым приемом пищи";

"Наши соседи сделали похожий ремонт около 7 лет назад. Их мама переехала к ним раньше, чем "понадобилось", теперь ей требуется дополнительный уход, но она живет дома, где уже полностью освоилась. Так гораздо меньше стресса для всех"

"Мои родители так делали, когда я был ребенком, и бабушка переехала в переоборудованный гараж. Честно говоря, это было здорово".

