Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный дом

Константин Пономарев
25 февраля 2026, 13:44
Женщина приняла нестандартное решение и переоборудовала гараж в полноценное жилье. Внутри удалось разместить ванную комнату, кухню, гостиную и спальню.
Женщина переделала старый гараж в дом
Женщина переделала старый гараж в дом / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@gracedorothy28

Вы узнаете:

  • Можно ли из гаража сделать дом мечты
  • Какие детали интерьера удивили
  • Почему подобное решение считают финансово выгодным

Решение о переезде пожилых родителей часто связано не только с бытовыми вопросами, но и с психологическим комфортом. Одна женщина рассказала, как вместо дома престарелых организовала для своей матери отдельное жилье, переоборудовав старый гараж.

В опубликованном видеоролике в TikTok был показан весь процесс. Обычный гаража на две машины превратили в полностью функциональное пространство.

Гараж превратился в стильный дом

Во время ремонта была демонтирована гаражная дверь, а на ее месте установлено большое эркерное окно. Подобное решение не только изменило внешний вид постройки, но и обеспечило помещение естественным освещением, что является ключевым фактором для небольших жилых зон.

Внутри помещение разделили на три отдельные зоны, каждая из которых выполняет четкую функцию.

В задней части разместилась ванная комната с душевой кабиной, туалетом и раковиной. Рядом обустроили компактную кухню со встроенной духовкой, холодильником, раковиной и системами хранения. Жилая зона совмещает гостиную с диваном и телевизором, создавая уютное место для отдыха.

Современный ремонт в доме, который сделали из гаража
Современный ремонт в доме, который сделали из гаража / Фото: tiktok.com/@gracedorothy28

Отдельная спальня стала самой просторной частью маленького дома. Там разместили двуспальную кровать и вместительный шкаф с зеркалом, что визуально увеличило пространство.

Хозяйка пояснила, что ключевой задачей было создать автономное и комфортное жилье, в котором ее мать могла бы сохранять привычный уклад жизни, но при этом находиться рядом с семьей. Такой формат позволяет сочетать личное пространство и постоянную поддержку, что и было главной целью проекта.

Реакция соцсетей

Видео быстро набрало популярность, вызвав активное обсуждение. Комментаторы отметили сразу несколько аспектов: практичность использования уже имеющейся площади, экономию по сравнению с альтернативными вариантами проживания, эмоциональную сторону решения проблемы.

Многие пользователи подчеркнули, что подобные переделки становятся все более распространенным решением для семей, стремящихся сохранить независимость пожилых родственников без полного разрыва привычных связей:

  • "Мы сделали это для моей мамы 12 лет назад. У нее своя гостиная, ванная комната и спальня, а с нами она соединена дверью из кухни. Это ее личное пространство, но она с нами за каждым приемом пищи";
  • "Наши соседи сделали похожий ремонт около 7 лет назад. Их мама переехала к ним раньше, чем "понадобилось", теперь ей требуется дополнительный уход, но она живет дома, где уже полностью освоилась. Так гораздо меньше стресса для всех"
  • "Мои родители так делали, когда я был ребенком, и бабушка переехала в переоборудованный гараж. Честно говоря, это было здорово".

Смотрите в видео о том, как проходил ремонт:

Ранее Главред писал, что женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов. Пенсионерка провела в доме лишь одно лето, прежде чем принять судьбоносное решение, которое удивило семью. Ее выбор обеспечил будущее детям и внукам.

Также сообщалось о том, что мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него. Австралийский шеф-повар приобрел недвижимость на Сицилии за символическую сумму, однако спустя время был вынужден оставить ее.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

