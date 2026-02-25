Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Регулярное употребление нарезанного хлеба может иметь неочевидные последствия.

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нарезанный и упакованный хлеб кажется удобным выбором для современного ритма жизни. Он готов к употреблению и не требует дополнительных усилий. Но за этой практичностью скрываются особенности, которые делают такой продукт совсем другим, чем традиционный свежеиспеченный буханец.

Главред расскажет, стоит ли покупать нарезанный хлеб и какие риски таит в себе этот продукт.

Почему не стоит покупать нарезанный хлеб

Когда хлеб нарезают, он теряет естественную защиту, пишет Oboz.ua. В целом буханке большая часть поверхности закрыта корочкой, которая удерживает влагу и аромат. В нарезанном хлебе каждый кусок имеет открытые стороны, что увеличивает контакт с воздухом. Это приводит к более быстрой потере эластичности и вкуса. Упаковка лишь частично сдерживает процесс, но после вскрытия он ускоряется, и продукт быстро теряет ту свежесть, которую мы ассоциируем с запахом домашнего хлеба.

Чтобы нарезанный хлеб оставался мягким и не покрывался плесенью в течение нескольких дней, производители добавляют специальные ингредиенты. Это эмульгаторы и консерванты, которые стабилизируют текстуру и продлевают срок годности. Они разрешены к использованию, но делают продукт технологически адаптированным для транспортировки и длительного хранения, а не просто сочетанием муки, воды, соли и дрожжей.

Большинство упакованного нарезанного хлеба относится к категории высокообработанных продуктов. Обычно он изготавливается из рафинированной муки, из которой удалены отруби и зародыши. Это снижает содержание клетчатки и полезных веществ. В рецептуре часто присутствуют сахар или сиропы, которые улучшают вкус и помогают сохранять мягкость, а также повышенный уровень соли. Все это делает продукт стабильным, но не всегда полезным для здоровья.

Эксперты отмечают, что регулярное употребление высокообработанных продуктов означает больше добавок, меньше натуральной клетчатки и питательных веществ. Поэтому нарезанный хлеб, хоть и удобен, не стоит рассматривать как полноценную альтернативу свежеиспеченному.

