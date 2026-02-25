Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт быстрого и полезного салата из свеклы.

Салат из свеклы - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт вкусного салата из свеклы с яйцами и твердым сыром, готовка которого порадует любую хозяйку, ведь проще рецепта и не придумаешь. Такой салат отлично готовить на ужин или с собой на работу для перекуса.

Кстати, чтобы салат был полезней, используйте для заправки сметану или же греческий йогурт, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Салат из свеклы - рецепт

Ингредиенты:

Свекла вареная — 1–2 шт.;

Яйца вареные – 2–3 шт.;

Сыр твердый – 100 г;

Майонез (сметана/греческий йогурт) - 3 ст. л;

Сок лимона – по вкусу;

Чеснок - 1-2 зубчика (по желанию);

Орехи – 50 г;

Соль, перец – по вкусу

Свеклу отварите или запеките до готовности, остудите и натрите на терке.

Сваренные вкрутую яйца и твердый сыр также натрите и добавьте к свекле.

Орехи поджарьте, измельчите и всыпьте в общую миску.

Добавьте майонез, измельченный чеснок, соль, перец, все хорошо перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

