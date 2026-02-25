Укр
Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Элина Чигис
25 февраля 2026, 06:30
Рецепт быстрого и полезного салата из свеклы.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат из свеклы - рецепт
Салат из свеклы - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт вкусного салата из свеклы с яйцами и твердым сыром, готовка которого порадует любую хозяйку, ведь проще рецепта и не придумаешь. Такой салат отлично готовить на ужин или с собой на работу для перекуса.

Кстати, чтобы салат был полезней, используйте для заправки сметану или же греческий йогурт, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Салат из свеклы - рецепт

Ингредиенты:

  • Свекла вареная — 1–2 шт.;
  • Яйца вареные – 2–3 шт.;
  • Сыр твердый – 100 г;
  • Майонез (сметана/греческий йогурт) - 3 ст. л;
  • Сок лимона – по вкусу;
  • Чеснок - 1-2 зубчика (по желанию);
  • Орехи – 50 г;
  • Соль, перец – по вкусу

Свеклу отварите или запеките до готовности, остудите и натрите на терке.

Сваренные вкрутую яйца и твердый сыр также натрите и добавьте к свекле.

Орехи поджарьте, измельчите и всыпьте в общую миску.

Добавьте майонез, измельченный чеснок, соль, перец, все хорошо перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат из свеклы:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

