Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Предлагаем рецепт вкусного салата из свеклы с яйцами и твердым сыром, готовка которого порадует любую хозяйку, ведь проще рецепта и не придумаешь. Такой салат отлично готовить на ужин или с собой на работу для перекуса.
Кстати, чтобы салат был полезней, используйте для заправки сметану или же греческий йогурт, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Салат из свеклы - рецепт
Ингредиенты:
- Свекла вареная — 1–2 шт.;
- Яйца вареные – 2–3 шт.;
- Сыр твердый – 100 г;
- Майонез (сметана/греческий йогурт) - 3 ст. л;
- Сок лимона – по вкусу;
- Чеснок - 1-2 зубчика (по желанию);
- Орехи – 50 г;
- Соль, перец – по вкусу
Свеклу отварите или запеките до готовности, остудите и натрите на терке.
Сваренные вкрутую яйца и твердый сыр также натрите и добавьте к свекле.
Орехи поджарьте, измельчите и всыпьте в общую миску.
Добавьте майонез, измельченный чеснок, соль, перец, все хорошо перемешайте и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат из свеклы:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
