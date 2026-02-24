Укр
Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

Юрий Берендий
24 февраля 2026, 22:52обновлено 24 февраля, 23:23
В Запорожской области 25 февраля введут почасовые отключения электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы, указали в облэнерго.
О чем идет речь в материале:

  • Ограничения будут действовать в течение суток
  • График почасовых отключений вводят для стабилизации ситуации в энергосистеме

25 февраля в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Как сообщили в"Запорожьеоблэнерго", в соответствии с распоряжением НЭК Укрэнерго, такие меры применяют для стабилизации работы объединенной энергосистемы Украины.

Время отсутствия электроснабжения будет определяться по очередям и подочередям с учетом дополнительных 30 минут, необходимых для технических переключений.

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кроме того, с 00:00 до 24:00 в полном объеме будут действовать графики ограничения мощности для пяти очередей. В случае поступления новых указаний от "Укрэнерго" графики будут корректироваться, а об изменениях оперативно будут информировать на официальных информационных ресурсах в течение дня.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главной задачей российских ударов по энергетической инфраструктуре зимой была попытка устроить полный блэкаут и параллельно информационно спровоцировать так называемое "восстание украинцев". Впрочем, эти намерения провалились. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Вместе с тем Россия готовит новую атаку на украинскую энергосистему. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры воздуха наметилась положительная динамика в сфере электроснабжения.

Что касается импорта электроэнергии, наибольшие объемы поступают из Венгрии и Словакии. По информации аналитика рынка ExPro Consulting Дарьи Орловой, доля Венгрии в структуре импорта составляет 45%, а Словакии — 18%. В 2025 году эти показатели составляли 42% и 19% соответственно.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

