Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

- Ограничения будут действовать в течение суток
- График почасовых отключений вводят для стабилизации ситуации в энергосистеме
25 февраля в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Как сообщили в"Запорожьеоблэнерго", в соответствии с распоряжением НЭК Укрэнерго, такие меры применяют для стабилизации работы объединенной энергосистемы Украины.
Время отсутствия электроснабжения будет определяться по очередям и подочередям с учетом дополнительных 30 минут, необходимых для технических переключений.
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 1.1
1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 1.2
1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 2.1
2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 2.2
2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 3.2
3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 25 февраля Запорожская область очередь 6.2
6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Кроме того, с 00:00 до 24:00 в полном объеме будут действовать графики ограничения мощности для пяти очередей. В случае поступления новых указаний от "Укрэнерго" графики будут корректироваться, а об изменениях оперативно будут информировать на официальных информационных ресурсах в течение дня.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, главной задачей российских ударов по энергетической инфраструктуре зимой была попытка устроить полный блэкаут и параллельно информационно спровоцировать так называемое "восстание украинцев". Впрочем, эти намерения провалились. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Вместе с тем Россия готовит новую атаку на украинскую энергосистему. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры воздуха наметилась положительная динамика в сфере электроснабжения.
Что касается импорта электроэнергии, наибольшие объемы поступают из Венгрии и Словакии. По информации аналитика рынка ExPro Consulting Дарьи Орловой, доля Венгрии в структуре импорта составляет 45%, а Словакии — 18%. В 2025 году эти показатели составляли 42% и 19% соответственно.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
