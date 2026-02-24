Укр
Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом доме

Алексей Тесля
24 февраля 2026, 21:29
Постоянное мягкое тепло и приток свежего воздуха снижают вероятность образования сырости и, как следствие, плесени.
Как эффективно бороться с плесенью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Главный источник риска — капли воды на окнах, подоконниках и в углах комнат
  • Эксперты советуют простую ежедневную привычку

Специалисты утверждают, что появление чёрной плесени чаще всего связано не с грязью, а с избытком влаги и плохой циркуляцией воздуха.

Даже аккуратный и тёплый дом может столкнуться с этой проблемой, если на холодных поверхностях регулярно образуется конденсат, пишет Express.

Главный источник риска — капли воды на окнах, подоконниках и в углах комнат. Когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом или стенами, влага оседает и впитывается в материалы, создавая идеальные условия для грибка.

Эксперты советуют простую ежедневную привычку: по утрам вытирать скопившийся конденсат сухой тряпкой, особенно в холодное время года.

Важно не оставлять влагу высыхать естественным образом — лучше сразу удалить её и отжать тряпку в раковине.

Дополнительно рекомендуется регулярно проветривать кухню и ванную, использовать вытяжку, а также поддерживать в доме стабильное умеренное отопление.

Постоянное мягкое тепло и приток свежего воздуха снижают вероятность образования сырости и, как следствие, плесени.

Как избавиться от плесени на стенах
Способы борьбы с плесенью: что советуют эксперты

Иногда устранить налёт, желтизну и грибок в ванной помогает не только уборка, но и технические меры. Специалисты рекомендуют проверить состав воды: установка фильтра на душ может сократить появление загрязнений.

Такое устройство снижает концентрацию железа, солей жёсткости и других примесей, делая воду мягче. В итоге на плитке, стеклянных поверхностях и сантехнике образуется меньше отложений, а условия для распространения плесени становятся менее благоприятными.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как избавиться от плесени:

В этом ролике автор делится полезными советами по защите бетонных полов от плесени, объясняя, какие материалы обеспечат долговечность покрытия и его эстетичный вид.

Зрителям показывают правильную подготовку основания, выбор и нанесение необходимых средств. Эти советы будут полезны как для строительства с нуля, так и для ремонта уже существующих объектов.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

