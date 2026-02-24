Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом доме

Постоянное мягкое тепло и приток свежего воздуха снижают вероятность образования сырости и, как следствие, плесени.

Как эффективно бороться с плесенью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Главный источник риска — капли воды на окнах, подоконниках и в углах комнат

Эксперты советуют простую ежедневную привычку

Специалисты утверждают, что появление чёрной плесени чаще всего связано не с грязью, а с избытком влаги и плохой циркуляцией воздуха.

Даже аккуратный и тёплый дом может столкнуться с этой проблемой, если на холодных поверхностях регулярно образуется конденсат, пишет Express.

Главный источник риска — капли воды на окнах, подоконниках и в углах комнат. Когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом или стенами, влага оседает и впитывается в материалы, создавая идеальные условия для грибка.

Эксперты советуют простую ежедневную привычку: по утрам вытирать скопившийся конденсат сухой тряпкой, особенно в холодное время года.

Важно не оставлять влагу высыхать естественным образом — лучше сразу удалить её и отжать тряпку в раковине.

Дополнительно рекомендуется регулярно проветривать кухню и ванную, использовать вытяжку, а также поддерживать в доме стабильное умеренное отопление.

Постоянное мягкое тепло и приток свежего воздуха снижают вероятность образования сырости и, как следствие, плесени.

Способы борьбы с плесенью: что советуют эксперты

Иногда устранить налёт, желтизну и грибок в ванной помогает не только уборка, но и технические меры. Специалисты рекомендуют проверить состав воды: установка фильтра на душ может сократить появление загрязнений.

Такое устройство снижает концентрацию железа, солей жёсткости и других примесей, делая воду мягче. В итоге на плитке, стеклянных поверхностях и сантехнике образуется меньше отложений, а условия для распространения плесени становятся менее благоприятными.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

