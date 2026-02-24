Укр
Женщина съела недожаренную рыбу и лишилась конечностей: что произошло

Константин Пономарев
24 февраля 2026, 15:38
Обычный ужин обернулся трагедией для 40-летней американки. Опасная инфекция стремительно поразила организм и вызвала необратимые последствия.
В Калифорнии (США) трагически погибла Лаура Барахас, у которой ранее ампутировали все четыре конечности после тяжелой бактериальной инфекции.

По данным врачей, заражение произошло после употребления недожаренной рыбы тилапии, которую американка купила на местном рынке в Сан-Хосе и приготовила самостоятельно. Об этом пишет Mirror.

Обычный ужин привел к трагическим последствиям

Летом 2024 года у 40-летней матери шестилетнего мальчика резко ухудшилось состояние. Врачи диагностировали сепсис, женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. По словам близких, у нее начали чернеть пальцы рук и ног, что являлось одним из признаков тяжелого инфекционного поражения тканей.

Медики подозревают, что причиной заболевания стал опасный бактериальный штамм Vibrio vulnificus. Этот патоген может попадать в организм через зараженные морепродукты или при контакте ран с водой, где присутствуют бактерии. По их словам, инфекция развивается стремительно и способна привести к множественным осложнениям.

Женщина умерла из-за инфекции
Женщина умерла из-за инфекции / Фото: GoFundMe

Медики были вынуждены провести серию сложных операций, включая ампутации, чтобы остановить распространение инфекции и спасти ей жизнь. Несмотря на длительную борьбу и интенсивную терапию, последствия заболевания оказались разрушительными для организма.

Статистика, которая заставляет врачей бить тревогу

Издание отмечает, что по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно фиксируется около 150–200 случаев заражения Vibrio vulnificus. При этом смертность остается высокой. Осложнения приводят к летальному исходу примерно в каждом пятом случае. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Специалисты по инфекционным болезням напоминают о мерах предосторожности. Важно тщательно готовить рыбу и морепродукты, избегая употребления сырой или недожаренной продукции. Также рекомендуется не допускать контакта открытых ран с потенциально зараженной водой.

