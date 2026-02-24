Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

Главное из новости:
Пангасиус давно стал распространенным видом рыбы, присутствующим на полках большинства супермаркетов: белое филе без костей, нейтральный вкус и привлекательная цена делают его популярным выбором для ежедневного меню. Но за этой простотой скрывается история, которая заставляет диетологов и экспертов по питанию бить тревогу, пишет ТСН.
Рыба из одной из самых грязных рек Азии
Основные объемы пангасиуса поступают из бассейна реки Меконг - водной артерии, которую экологи называют одной из самых загрязненных в регионе. В воде фиксируют промышленные отходы, тяжелые металлы, нефтепродукты и бытовой мусор. Именно в таких условиях работают многочисленные рыбные фермы.
Пангасиус — донный всеядный вид, активно поглощающий вещества из окружающей среды. Из-за этого в филе во время независимых проверок неоднократно обнаруживали следы антибиотиков, гормональных стимуляторов, бактерий и токсичных металлов. Часть этих веществ сохраняет опасные свойства даже после термической обработки.
Фермы, о которых не пишут на этикетках
Чтобы рыба быстро набирала вес, на многих хозяйствах используют дешевые комбикорма и препараты для ускорения роста. Переполненные бассейны создают идеальные условия для болезней, поэтому антибиотики применяют регулярно. В ЕС и США часть таких препаратов запрещена, но на упаковке импортируемого филе обычно указывают только общее "произведено во Вьетнаме".
Почему пангасиус продолжают активно продавать
Причина проста — экономика. Рыба растет быстро, стоит дешево и хорошо переносит замораживание. Для торговых сетей это почти идеальный товар: минимальные затраты, стабильный спрос и привлекательный вид продукта на полке.
Однако низкая цена часто является прямым следствием условий, которые вызывают сомнения в безопасности такого филе.
Кому пангасиус нежелателен
Специалисты советуют не делать эту рыбу частью регулярного рациона. Особенно осторожны должны быть:
- дети;
- беременные;
- люди с хроническими заболеваниями;
- те, у кого ослабленный иммунитет.
Разовое употребление не представляет угрозы, но систематическое может способствовать накоплению токсичных веществ в организме.
Более безопасные альтернативы
Если нужна недорогая белая рыба, диетологи советуют обратить внимание на:
- хек;
- треску;
- минтай;
- морского окуня.
Эти виды обычно проходят более строгий контроль и не имеют репутации высокотоксичных.
