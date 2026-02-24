Укр
Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

Дарья Пшеничник
24 февраля 2026, 13:23
Основная часть этой рыбы поступает из реки Меконг — одной из самых загрязненных водных артерий Азии.
Рыба в магазине
Худшая в мире рыба / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,

Главное из новости:

  • Рыбу пангасиус связывают с токсическими рисками
  • Эксперты критикуют условия ее выращивания
  • Диетологи советуют выбирать более безопасные виды

Пангасиус давно стал распространенным видом рыбы, присутствующим на полках большинства супермаркетов: белое филе без костей, нейтральный вкус и привлекательная цена делают его популярным выбором для ежедневного меню. Но за этой простотой скрывается история, которая заставляет диетологов и экспертов по питанию бить тревогу, пишет ТСН.

видео дня

Рыба из одной из самых грязных рек Азии

Основные объемы пангасиуса поступают из бассейна реки Меконг - водной артерии, которую экологи называют одной из самых загрязненных в регионе. В воде фиксируют промышленные отходы, тяжелые металлы, нефтепродукты и бытовой мусор. Именно в таких условиях работают многочисленные рыбные фермы.

Пангасиус — донный всеядный вид, активно поглощающий вещества из окружающей среды. Из-за этого в филе во время независимых проверок неоднократно обнаруживали следы антибиотиков, гормональных стимуляторов, бактерий и токсичных металлов. Часть этих веществ сохраняет опасные свойства даже после термической обработки.

Фермы, о которых не пишут на этикетках

Чтобы рыба быстро набирала вес, на многих хозяйствах используют дешевые комбикорма и препараты для ускорения роста. Переполненные бассейны создают идеальные условия для болезней, поэтому антибиотики применяют регулярно. В ЕС и США часть таких препаратов запрещена, но на упаковке импортируемого филе обычно указывают только общее "произведено во Вьетнаме".

Почему пангасиус продолжают активно продавать

Причина проста — экономика. Рыба растет быстро, стоит дешево и хорошо переносит замораживание. Для торговых сетей это почти идеальный товар: минимальные затраты, стабильный спрос и привлекательный вид продукта на полке.

Однако низкая цена часто является прямым следствием условий, которые вызывают сомнения в безопасности такого филе.

Кому пангасиус нежелателен

Специалисты советуют не делать эту рыбу частью регулярного рациона. Особенно осторожны должны быть:

  • дети;
  • беременные;
  • люди с хроническими заболеваниями;
  • те, у кого ослабленный иммунитет.

Разовое употребление не представляет угрозы, но систематическое может способствовать накоплению токсичных веществ в организме.

Более безопасные альтернативы

Если нужна недорогая белая рыба, диетологи советуют обратить внимание на:

  • хек;
  • треску;
  • минтай;
  • морского окуня.

Эти виды обычно проходят более строгий контроль и не имеют репутации высокотоксичных.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

