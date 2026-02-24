Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

Украинские военные продолжают локальные контратаки, в то время как враг значительных результатов достичь не может.

Оккупанты продвигаются на фронте, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, Минобороны РФ

Что сообщили аналитики:

Враг ограниченно продвигается на фронте

Силы обороны имеют локальные продвижения

В Купянске продолжаются бои в городской застройке

Оккупационная армия страны-агрессора России пытается сохранить наступательный темп на фронте в Украине. Однако аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что продвижения врага остаются ограниченными.

В то же время зафиксировано, что украинские силы местами имеют локальные успехи. Об этом свидетельствуют геолокационные данные.

Как изменилась ситуация на фронте

В Сумской области украинские военные, несмотря на атаки армии РФ, сохраняют огневой контроль над отдельными приграничными участками, что затрудняет врагу закрепление после штурмов.

На Купянском направлении Силы обороны Украины недавно продвинулись к западу от Голубовки и продолжают бои в городской застройке и на окраинах Купянска.

Купянск / Инфографика: Главред

На Константиновском направлении зафиксировано локальное продвижение оккупантов в южной части Веролюбовки. Между тем на Александровском направлении уже украинские силы смогли достичь локального продвижения.

Какой город может стать новой целью наступления для армии РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье.

Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. А город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так вытеснить оттуда наши войска.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны осуществили контратакующие действия и смогли оттеснить российские оккупационные войска.

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят выйти на подступы к Запорожью, но для этого российским войскам необходимо преодолеть один из самых сложных рубежей — поселок Степногорск, который удерживают подразделения ВСУ. На этом участке сосредоточено около 20 тысяч россиян, которые пытаются прорваться на север в направлении областного центра.

Накануне стало известно, что оккупационная армия РФ накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

