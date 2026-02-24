Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

Что сообщили аналитики:
- Враг ограниченно продвигается на фронте
- Силы обороны имеют локальные продвижения
- В Купянске продолжаются бои в городской застройке
Оккупационная армия страны-агрессора России пытается сохранить наступательный темп на фронте в Украине. Однако аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что продвижения врага остаются ограниченными.
В то же время зафиксировано, что украинские силы местами имеют локальные успехи. Об этом свидетельствуют геолокационные данные.
Как изменилась ситуация на фронте
В Сумской области украинские военные, несмотря на атаки армии РФ, сохраняют огневой контроль над отдельными приграничными участками, что затрудняет врагу закрепление после штурмов.
На Купянском направлении Силы обороны Украины недавно продвинулись к западу от Голубовки и продолжают бои в городской застройке и на окраинах Купянска.
На Константиновском направлении зафиксировано локальное продвижение оккупантов в южной части Веролюбовки. Между тем на Александровском направлении уже украинские силы смогли достичь локального продвижения.
Какой город может стать новой целью наступления для армии РФ - мнение эксперта
Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье.
Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. А город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так вытеснить оттуда наши войска.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны осуществили контратакующие действия и смогли оттеснить российские оккупационные войска.
Ранее сообщалось, что оккупанты хотят выйти на подступы к Запорожью, но для этого российским войскам необходимо преодолеть один из самых сложных рубежей — поселок Степногорск, который удерживают подразделения ВСУ. На этом участке сосредоточено около 20 тысяч россиян, которые пытаются прорваться на север в направлении областного центра.
Накануне стало известно, что оккупационная армия РФ накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.
Другие новости:
- Серия взрывов и разрушенные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшие
- Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу
- УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред