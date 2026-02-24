Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегда

Вы узнаете:
- Что нужно делать, чтобы в доме не было пауков
- Как избавиться от них надолго
Появление пауков в доме - частая проблема, особенно в теплое время года. Многие задаются вопросом, как избавиться от пауков быстро и надолго, не прибегая к агрессивной химии.
Эксперты по борьбе с вредителями поделились простыми, но действенными методами.
Смахните паутину и удалите ее пылесосом
Первый шаг - регулярная уборка. Как только заметили паутину, ее нужно смахнуть щеткой, а затем тщательно убрать пылесосом.
Так вы удалите не только саму паутину, но и взрослых особей, а также паучьи яйца.
Регулярное удаление паутины значительно снижает вероятность повторного появления насекомых.
Уберите мусор вокруг дома
Если вы ищете способ, как избавиться от пауков в частном доме, начните с двора. Пауки любят укромные места — кучи листьев, дрова, старые игрушки, мусор и садовый инвентарь.
Чистый и ухоженный двор уменьшает количество укрытий, которые привлекают пауков возле дома.
Заделайте трещины и щели
Даже при закрытых окнах пауки могут проникать через мелкие щели в уплотнителях, стенах и фундаменте. Осмотрите чердак, подвал и подполье.
Простой способ проверить наличие трещин — осмотр в дневное время: если сквозь щели проникает солнечный свет, значит, их нужно срочно герметизировать.
Это один из ключевых методов профилактики, если вы не знаете, что делать, чтобы пауки не появлялись в доме.
Устраните влажность и стоячую воду
Избыточная влага привлекает насекомых, которыми питаются пауки. Поэтому важно:
- устранить стоячую воду;
- очищать садовые инструменты и кашпо;
- следить за состоянием водостоков и мусорных баков.
Снижение влажности в помещении — важный этап в борьбе с пауками.
Контролируйте наружное освещение
Наружные лампы привлекают насекомых, а значит — и пауков. Если возможно, уменьшайте время работы уличного освещения и регулярно убирайте паутину вокруг светильников.
Профилактика появления пауков
Чтобы не искать снова не думать, как бороться с пауками, придерживайтесь простых правил:
- Поддерживайте чистоту и регулярно удаляйте пыль. Пауки предпочитают темные и пыльные углы, где редко бывают люди.
- Пылесосьте не реже одного раза в неделю, а при необходимости — чаще.
- Держите двери и окна закрытыми, проверяйте целостность москитных сеток. Даже небольшая дырка может стать входом для паука.
