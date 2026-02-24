Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегда

Важно не только уничтожать паутину, но и устранять причины их появления.

Как избавиться от пауков раз и навсегда / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что нужно делать, чтобы в доме не было пауков

Как избавиться от них надолго

Появление пауков в доме - частая проблема, особенно в теплое время года. Многие задаются вопросом, как избавиться от пауков быстро и надолго, не прибегая к агрессивной химии.

Эксперты по борьбе с вредителями поделились простыми, но действенными методами.

Смахните паутину и удалите ее пылесосом

Первый шаг - регулярная уборка. Как только заметили паутину, ее нужно смахнуть щеткой, а затем тщательно убрать пылесосом.

Так вы удалите не только саму паутину, но и взрослых особей, а также паучьи яйца.

Регулярное удаление паутины значительно снижает вероятность повторного появления насекомых.

Уберите мусор вокруг дома

Если вы ищете способ, как избавиться от пауков в частном доме, начните с двора. Пауки любят укромные места — кучи листьев, дрова, старые игрушки, мусор и садовый инвентарь.

Чистый и ухоженный двор уменьшает количество укрытий, которые привлекают пауков возле дома.

Заделайте трещины и щели

Даже при закрытых окнах пауки могут проникать через мелкие щели в уплотнителях, стенах и фундаменте. Осмотрите чердак, подвал и подполье.

Простой способ проверить наличие трещин — осмотр в дневное время: если сквозь щели проникает солнечный свет, значит, их нужно срочно герметизировать.

Это один из ключевых методов профилактики, если вы не знаете, что делать, чтобы пауки не появлялись в доме.

Устраните влажность и стоячую воду

Избыточная влага привлекает насекомых, которыми питаются пауки. Поэтому важно:

устранить стоячую воду;

очищать садовые инструменты и кашпо;

следить за состоянием водостоков и мусорных баков.

Снижение влажности в помещении — важный этап в борьбе с пауками.

Контролируйте наружное освещение

Наружные лампы привлекают насекомых, а значит — и пауков. Если возможно, уменьшайте время работы уличного освещения и регулярно убирайте паутину вокруг светильников.

Чем отогнать пауков из дома инфографика / Инфографика: Главред

Профилактика появления пауков

Чтобы не искать снова не думать, как бороться с пауками, придерживайтесь простых правил:

Поддерживайте чистоту и регулярно удаляйте пыль. Пауки предпочитают темные и пыльные углы, где редко бывают люди. Пылесосьте не реже одного раза в неделю, а при необходимости — чаще. Держите двери и окна закрытыми, проверяйте целостность москитных сеток. Даже небольшая дырка может стать входом для паука.

