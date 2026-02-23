Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

Хозяйка Каролина однажды случайно оставила дверцу открытой, а утром обнаружила пропажу.

Собаки по-разному реагируют на грозу / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Julian Kirschner, Pexels/Debasish Vishal

Питбуль по кличке Ру во время грозы мчится в укрытие — "убежищем" стала сушильная машина

Собаку выдал глухой металлический стук — это хвост Ру радостно бился о барабан изнутри

Во время каждой грозы мощная и бесстрашная на вид собака породы питбуль по кличке Ру превращается в испуганного щенка — и мчится в своё тайное укрытие.

Этим "убежищем" для неё неожиданно стала… обычная сушильная машина, пишет Newsweek.

Хозяйка Каролина однажды случайно оставила дверцу открытой, а утром обнаружила пропажу. Собаку выдал глухой металлический стук — это хвост Ру радостно бился о барабан изнутри. С тех пор сушилка стала её личным бункером от грома и ливня. Во время непогоды Ру запрыгивает внутрь, устраивается на одеяле и замирает в своей успокаивающей жилетке ThunderShirt.

После переезда семьи из канадского Калгари в грозовой Техас такие "эвакуации" участились. По словам хозяйки, в закрытой сушилке звуки дождя и раскаты грома слышны меньше, поэтому собака чувствует себя там спокойнее. Если дверца закрыта, Ру терпеливо сидит рядом и ждёт, пока ей откроют доступ к её безопасному месту.

Видео с необычным способом борьбы со страхом быстро разлетелось по соцсетям, собрав сотни тысяч просмотров. Владельцы животных в комментариях делились похожими историями — грозы действительно часто вызывают у собак тревогу.

/ Главред

Специалисты объясняют это чувствительностью к перепадам давления, громким звукам и даже способностью ощущать приближение бури раньше человека.

Кинологи советуют в такие моменты не ругать питомца, а, наоборот, обеспечить ему тихое и защищённое пространство. Ру, похоже, решила эту задачу самостоятельно — просто выбрала самое неожиданное место в доме.

/ Скриншот

Спасённая дворняга получила шанс на будущее, но теперь её могут усыпить

В начале зимы прохожие заметили на улице сильно исхудавшего пса по кличке Мейн. Он бродил в одиночестве и был в тяжёлом состоянии. Собаку передали в приют North Central Animal Shelter в Лос-Анджелесе, но установить прежних хозяев не удалось: микрочипа у животного не было, и никто так и не заявил о пропаже.

Хотя Мейн постепенно идёт на поправку, приют переполнен. Из-за нехватки мест его включили в список животных, которым грозит усыпление. Если в ближайшее время для него не найдётся семья, решение могут привести в исполнение.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

