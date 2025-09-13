Что будет, если отказываться играть с котом: ветеринары указали опасный нюанс

Игры укрепляют связь между котом и хозяином, говорят эксперты.

Главное:

Пропуск игр с котами может негативно повлиять на их поведение и здоровье

Последствия недостатка игр: сбитый режим дня, набор веса, скука и тревожность

Часто сторонники кошек объясняют свою любовь именно к этим животным тем, что они менее прихотливы, чем собаки. Ведь кошкам не нужны ежедневные прогулки в любую погоду, а хозяевам не приходится заниматься уборкой за ними на улице, пишет Главред со ссылкой на Kinship.

Впрочем, стоит помнить: даже кошки могут оказаться не такими уж неприхотливыми. Если уделять им мало внимания, они способны стать раздражительными, начать шипеть или даже проявлять агрессию. Как именно недостаток игр влияет на кошек, объясняют эксперты.

Нарушение режима

Ветеринар Нелл Остерьмаер (Figo Cat Insurance) отмечает: если несколько дней пропустить игру, большинству кошек это не повредит. Однако для особо тревожных или привыкших к четкому распорядку даже один день без развлечений может стать проблемой. Последствия, к сожалению - это лишний вес, скука и тревожность.

Проблемное поведение

Специалист по поведению кошек Джоуи Лусварди из Class Act Cats отмечает: игры - это базовая потребность кошек. Их недостаток может привести к агрессии или же к "мелким пакостям", например, сбрасыванию вещей со столов. Если игры отсутствуют длительное время, это может перерасти в серьезные проблемы.

Влияние на отношения с хозяином

Ветеринар Виктория Кармелла (Pet Honesty) напоминает: игра важна не только для животного, но и для построения доверия между кошкой и ее владельцем. Стивен Квандт добавляет: для активных кошек пропуск игр может стать источником стресса, а для интровертных - наоборот.

"Для одних пропуск игр приведет к скуке и возможному стрессу, что выльется в плохое поведение. А вот для "диванных" котов это может не иметь никакого значения", - говорит он.

Как найти баланс

Специалисты советуют находить время даже для коротких игровых пауз в течение дня, главное, чтобы они были регулярными. Кроме того, помогут игрушки-головоломки или кормушки-пазлы с угощениями, которые будут занимать кошку, когда вы не можете уделить ей внимание.

