Орхидея "впала в спячку": три действия, которые помогут ей снова выпустить цветы

Эксперт поделился советами, как выбрать субстрат и удобрения для активного роста орхидей.

Эксперт раскрыл типичные ошибки в уходе за орхидеями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

Почему орхидея перестает цвести даже при правильном уходе

Как подобрать идеальное освещение для здоровых цветов

Какие секреты полива и подкормки помогают держать орхидею в форме

Орхидеи уже давно стали любимцами комнатного садоводства, но даже опытные цветоводы сталкиваются с проблемой отсутствия цветения.

Главред решил рассказать о трех ошибках в уходе за орхидеями, из-за которых они перестают цвести.

Эксперт по растениеводству Игорь Подъяблонский из My Flowers в комментарии для express рассказал о трех самых распространенных ошибках, которые мешают орхидеям радовать яркими цветами.

По словам специалиста, основные причины отсутствия цветения — неправильное освещение, некорректный полив и неподходящий субстрат. Соблюдение простых правил ухода поможет сохранить здоровье растения и получить пышное цветение в течение всего сезона.

Освещение

Большинство орхидей нуждается в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья, тогда как недостаток света тормозит формирование бутонов.

Идеальный вариант — расположение на светлом подоконнике с легким притенением или использование фитоламп с режимом около 12 часов в сутки. Важно также обеспечить растению период темноты для отдыха.

3 способа размножения орхидей дома / Главред — инфографика

Полив

Чрезмерная или недостаточная влага создает стресс для растения и мешает цветению. Орхидеи любят, когда субстрат просыхает между поливами. Поливать нужно только тогда, когда почва сухая, используя воду комнатной температуры. Вредной практикой является полив кубиками льда, который может повредить тропические корни.

Субстрат и подкормка

Обычная почва для орхидей не подходит. Лучше выбирать воздухопроницаемые смеси из коры, мха или специальные готовые субстраты. Удобрения следует применять умеренно: избыток подкормки может обжечь корни.

Оптимально использовать сбалансированное удобрение для орхидей в половинной дозе не чаще одного раза в месяц во время активного роста.

Соблюдение этих простых рекомендаций гарантирует здоровье орхидеи и ее яркое, длительное цветение.

Подробнее об уходе за орхидеями смотрите в видео

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

