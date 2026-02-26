Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почти как в Голливуде: что известно о самом богатом селе Украины

Руслан Иваненко
26 февраля 2026, 01:01
Конкуренция между жителями стимулирует строительство еще более крупных и роскошных резиденций в деревне.
Нижняя Апша
Улицы деревни заполнены роскошными поместьями и замками / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему в Нижней Апше царит конкуренция за размер и роскошь домов
  • Как большие дворцы влияют на повседневную жизнь местных семей
  • Почему владельцы оставляют часть помещений закрытыми даже зимой

На карте Закарпатья есть место, которое может похвастаться большим количеством дворцов на квадратный метр, чем некоторые европейские столицы.

Главред решил рассказать о самом богатом селе Украины, где роскошные дворцы и предпринимательский талант превратили архитектуру в настоящий феномен.

видео дня

Село Нижняя Апша уже давно закрепило за собой статус самого богатого в Украине. Здесь почти невозможно встретить обычный одноэтажный дом, зато улицы заполнены особняками, которые больше напоминают средневековые замки или роскошные резиденции с десятками комнат.

Фундамент из семян и спирта

Как пишет 24 Канал, история этого архитектурного бума началась еще в 1980-х годах. Местные жители, большинство из которых являются этническими румынами, проявили незаурядную предприимчивость в период "первого капитала".

Схема обогащения была простой, но чрезвычайно прибыльной: закупка семян подсолнечника, его обжаривание и поставка за границу. По словам жителей, наценка в 100-200% приносила на то время неслыханное богатство.

Вторая волна финансового подъема пришлась на 1990-е годы. Этот период связан с масштабной торговлей спиртом и алкогольными напитками. Именно эти ресурсы стали фундаментом для первых многокомнатных гигантов.

Жизнь на "один кирпич выше"

В Нижней Апше царит негласная конкуренция: каждый следующий дом должен быть хотя бы немного выше или роскошнее соседского. Типичное поместье в деревне насчитывает от 10 до 15 комнат, однако средние показатели достигают 30–40 помещений. Есть и рекордсмены — настоящие дворцы на 60 комнат с бассейнами и оранжереями во дворах.

Однако за фасадной роскошью скрывается специфический быт. Содержание таких масштабов требует огромных средств, поэтому большинство владельцев постоянно находятся на заработках за границей.

Музейный статус собственного дома

Огромная площадь зданий диктует свои правила выживания, особенно зимой. Из-за высокой стоимости отопления хозяева часто используют только одну или две комнаты, держа остальные помещения закрытыми.

Случаются и парадоксальные ситуации: построив роскошные "хоромы", семьи продолжают жить в маленьких старых домах рядом во дворе. Новое поместье в таких случаях выполняет роль статусного объекта — его открывают только для приема гостей, превращая собственное жилье в своеобразный памятник успеху и трудолюбию.

Подробнее о самом богатом селе Украины смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

село Закарпатье интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

02:34Война
Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

01:53Война
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

23:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Последние новости

02:34

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

02:31

"Куколка": Елена Мозговая показала "крымское" фото

01:58

Почему в школах СССР не было 4 класса на самом деле: большинство не догадывается

01:53

Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

01:30

"Легче не становится": от чего слегла Санта Димопулос

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
01:01

Почти как в Голливуде: что известно о самом богатом селе УкраиныВидео

00:58

5 знаков зодиака, которые чаще всего молчат - почему их тишина сильнее слов

25 февраля, среда
23:56

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

23:17

Количество отключений возрастет - новые графики для Черкасской области на 26 февраля

Реклама
23:02

Война закончится, но политическим решением: командующий НГУ поразил заявлением

22:58

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

22:38

Сокровище королей: найдено украшение, изменившее ход историиВидео

22:30

"Мне больно": Melovin открылся после разрыва с женихом-военным

22:10

Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

21:39

Голливудская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

21:36

Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

21:30

Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартирыВидео

21:26

Урожай без хлопот: пять сортов огурцов, которые подойдут даже новичкамВидео

21:04

Елена Кравец показала дочку-красавицу

20:45

Когда выключают свет: шедевральный рецепт домашней пиццыВидео

Реклама
20:44

Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

20:32

Пенсии в Украине вырастут: кто может ожидать повышения выплат с 1 марта

19:56

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

19:46

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известноВидео

19:40

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известноВидео

19:37

Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболеваниеВидео

19:36

Ударят морозы до -5 градусов: погода в Тернополе резко изменится

19:31

Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случитсяВидео

19:13

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяцВидео

19:10

Почему в Китае началась массовая чистка армиимнение

19:06

Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

18:51

Контроль на дорогах усиливается: кого и за что будут штрафовать в 2026 годуВидео

18:48

Уже продают почти за бесценок: один овощ рекордно упал в цене

18:37

Полного завершения войны не будет - раскрыт интересный нюанс по переговорам

18:36

Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секретВидео

18:34

Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

18:22

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:11

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

18:03

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

17:58

О чем на самом деле думают кошки: ветеринар раскрыла "план дня" каждого мурчика

Реклама
17:52

Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

17:37

Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивилВидео

17:35

Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста

17:21

Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует

17:10

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:07

Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут

16:57

В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

16:55

Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

16:51

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять