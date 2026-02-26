Почти как в Голливуде: что известно о самом богатом селе Украины

Конкуренция между жителями стимулирует строительство еще более крупных и роскошных резиденций в деревне.

Улицы деревни заполнены роскошными поместьями и замками / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему в Нижней Апше царит конкуренция за размер и роскошь домов

Как большие дворцы влияют на повседневную жизнь местных семей

Почему владельцы оставляют часть помещений закрытыми даже зимой

На карте Закарпатья есть место, которое может похвастаться большим количеством дворцов на квадратный метр, чем некоторые европейские столицы.

Главред решил рассказать о самом богатом селе Украины, где роскошные дворцы и предпринимательский талант превратили архитектуру в настоящий феномен.

Село Нижняя Апша уже давно закрепило за собой статус самого богатого в Украине. Здесь почти невозможно встретить обычный одноэтажный дом, зато улицы заполнены особняками, которые больше напоминают средневековые замки или роскошные резиденции с десятками комнат.

Фундамент из семян и спирта

Как пишет 24 Канал, история этого архитектурного бума началась еще в 1980-х годах. Местные жители, большинство из которых являются этническими румынами, проявили незаурядную предприимчивость в период "первого капитала".

Схема обогащения была простой, но чрезвычайно прибыльной: закупка семян подсолнечника, его обжаривание и поставка за границу. По словам жителей, наценка в 100-200% приносила на то время неслыханное богатство.

Вторая волна финансового подъема пришлась на 1990-е годы. Этот период связан с масштабной торговлей спиртом и алкогольными напитками. Именно эти ресурсы стали фундаментом для первых многокомнатных гигантов.

Жизнь на "один кирпич выше"

В Нижней Апше царит негласная конкуренция: каждый следующий дом должен быть хотя бы немного выше или роскошнее соседского. Типичное поместье в деревне насчитывает от 10 до 15 комнат, однако средние показатели достигают 30–40 помещений. Есть и рекордсмены — настоящие дворцы на 60 комнат с бассейнами и оранжереями во дворах.

Однако за фасадной роскошью скрывается специфический быт. Содержание таких масштабов требует огромных средств, поэтому большинство владельцев постоянно находятся на заработках за границей.

Музейный статус собственного дома

Огромная площадь зданий диктует свои правила выживания, особенно зимой. Из-за высокой стоимости отопления хозяева часто используют только одну или две комнаты, держа остальные помещения закрытыми.

Случаются и парадоксальные ситуации: построив роскошные "хоромы", семьи продолжают жить в маленьких старых домах рядом во дворе. Новое поместье в таких случаях выполняет роль статусного объекта — его открывают только для приема гостей, превращая собственное жилье в своеобразный памятник успеху и трудолюбию.

Подробнее о самом богатом селе Украины смотрите в видео.

