Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой области

Юрий Берендий
4 февраля 2026, 19:19
Первой административной столицей Донецкой области был вовсе не Донецк, а город, который потерял свой статус из-за политических интриг в СССР.
Не Донецк: какой город на самом деле был первой
Донецк новости - какой город был первой "столицей" Донецкой области

О чем идет речь в материале:

  • Как раньше назывался Бахмут и почему его переименовали
  • Почему Сталино стало центром Донецкой области
  • Какой город был главным до Донецка

Многие считают, что Донецк всегда был сердцем Донецкой области, но на самом деле первой "столицей" области был совсем другой город – Бахмут. Об этом сообщает "Свободное радио" в видео в Instagram.

Главред выяснил, какой был первый областной центр Донецкой области.

Бахмут – первая столица Донецкой области

Как указывается в сюжете, в 1919–1925 годах именно Бахмут выполнял роль главного города Донецкой губернии. После переименования в Артемовск город еще пять лет оставался окружным центром, но постепенно терял влияние на регион.

"На первый план стали выходить Юзовка, современный Донецк и Горловка", – добавляют журналисты.

В 1932 году Артемовск еще ненадолго сохранил статус областного центра, но уже через две недели главным городом Донецкой области было назначено Сталино, которое ранее называлось Юзовка.

Смотрите видео о том, какой город был главным на Донбассе:

Почему Донецк стал "столицей" региона

Существует версия, что перенос областного центра был связан с политическими амбициями вождей. Якобы Сталин, в отличие от Артема, был более значимой фигурой, и кремлевская верхушка не могла допустить, чтобы Сталино не получило статус столицы региона.

Однако, как объясняют историки, решающими факторами стали экономическое развитие и индустриальный потенциал города, что обеспечивало более эффективное управление регионом.

"Таким образом, первая "столица" Донецкой области – Бахмут – сыграла ключевую роль в формировании административного устройства региона, но уступила место Донецку, который стал центром индустриальной Донецкой области на долгие годы", – резюмируется в видео.

Смотрите видео о том, как выглядел Бахмут до войны:

Об источнике: "Свободное радио"

"Свободное радио" — это украинское независимое региональное медиа и радиостанция из Донецкой области, работающая как онлайн-платформа. Оно было создано как региональная редакция, которая ежедневно освещает события, жизнь общин и процессы в условиях войны в Донецкой области и на подконтрольных территориях.

"Когда впервые увидела": жених Леси Никитюк раскрыл тайну их знакомства

12:17

Кейт Миддлтон сообщила о пополнении в королевской семье — детали

12:01

Морозы не отступают: какая сегодня погода будет в Харькове и области

