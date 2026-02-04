Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой области

Первой административной столицей Донецкой области был вовсе не Донецк, а город, который потерял свой статус из-за политических интриг в СССР.

Донецк новости - какой город был первой "столицей" Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как раньше назывался Бахмут и почему его переименовали

Почему Сталино стало центром Донецкой области

Какой город был главным до Донецка

Многие считают, что Донецк всегда был сердцем Донецкой области, но на самом деле первой "столицей" области был совсем другой город – Бахмут. Об этом сообщает "Свободное радио" в видео в Instagram.

Главред выяснил, какой был первый областной центр Донецкой области.

Бахмут – первая столица Донецкой области

Как указывается в сюжете, в 1919–1925 годах именно Бахмут выполнял роль главного города Донецкой губернии. После переименования в Артемовск город еще пять лет оставался окружным центром, но постепенно терял влияние на регион.

"На первый план стали выходить Юзовка, современный Донецк и Горловка", – добавляют журналисты.

В 1932 году Артемовск еще ненадолго сохранил статус областного центра, но уже через две недели главным городом Донецкой области было назначено Сталино, которое ранее называлось Юзовка.

Почему Донецк стал "столицей" региона

Существует версия, что перенос областного центра был связан с политическими амбициями вождей. Якобы Сталин, в отличие от Артема, был более значимой фигурой, и кремлевская верхушка не могла допустить, чтобы Сталино не получило статус столицы региона.

Однако, как объясняют историки, решающими факторами стали экономическое развитие и индустриальный потенциал города, что обеспечивало более эффективное управление регионом.

"Таким образом, первая "столица" Донецкой области – Бахмут – сыграла ключевую роль в формировании административного устройства региона, но уступила место Донецку, который стал центром индустриальной Донецкой области на долгие годы", – резюмируется в видео.

Об источнике: "Свободное радио" "Свободное радио" — это украинское независимое региональное медиа и радиостанция из Донецкой области, работающая как онлайн-платформа. Оно было создано как региональная редакция, которая ежедневно освещает события, жизнь общин и процессы в условиях войны в Донецкой области и на подконтрольных территориях.

