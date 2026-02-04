Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой области

О чем идет речь в материале:
- Как раньше назывался Бахмут и почему его переименовали
- Почему Сталино стало центром Донецкой области
- Какой город был главным до Донецка
Многие считают, что Донецк всегда был сердцем Донецкой области, но на самом деле первой "столицей" области был совсем другой город – Бахмут. Об этом сообщает "Свободное радио" в видео в Instagram.
Главред выяснил, какой был первый областной центр Донецкой области.
Бахмут – первая столица Донецкой области
Как указывается в сюжете, в 1919–1925 годах именно Бахмут выполнял роль главного города Донецкой губернии. После переименования в Артемовск город еще пять лет оставался окружным центром, но постепенно терял влияние на регион.
"На первый план стали выходить Юзовка, современный Донецк и Горловка", – добавляют журналисты.
В 1932 году Артемовск еще ненадолго сохранил статус областного центра, но уже через две недели главным городом Донецкой области было назначено Сталино, которое ранее называлось Юзовка.
Смотрите видео о том, какой город был главным на Донбассе:
Почему Донецк стал "столицей" региона
Существует версия, что перенос областного центра был связан с политическими амбициями вождей. Якобы Сталин, в отличие от Артема, был более значимой фигурой, и кремлевская верхушка не могла допустить, чтобы Сталино не получило статус столицы региона.
Однако, как объясняют историки, решающими факторами стали экономическое развитие и индустриальный потенциал города, что обеспечивало более эффективное управление регионом.
"Таким образом, первая "столица" Донецкой области – Бахмут – сыграла ключевую роль в формировании административного устройства региона, но уступила место Донецку, который стал центром индустриальной Донецкой области на долгие годы", – резюмируется в видео.
Смотрите видео о том, как выглядел Бахмут до войны:
Об источнике: "Свободное радио"
"Свободное радио" — это украинское независимое региональное медиа и радиостанция из Донецкой области, работающая как онлайн-платформа. Оно было создано как региональная редакция, которая ежедневно освещает события, жизнь общин и процессы в условиях войны в Донецкой области и на подконтрольных территориях.
