РФ выбрала "города-цели": названы самые проблемные регионы без тепла и света

Обеспечение столицы отличается от большинства других городов, пояснил Геннадий Рябцев.

Названы самые проблемные регионы без света / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Рябцева:

В прифронтовых регионах ситуация с энергоресурсами худшая

Обеспечение столицы отличается от большинства других городов

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев прокомментировал вопрос о том, в каких регионах Украины ситуация с отоплением и электроэнергией сегодня наиболее критическая.

"В прифронтовых регионах ситуация худшая", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что прифронтовыми городами считаются Одесса и Харьков.

"А та же Одесса и тот же Харьков – это прифронтовые территории. В общем, города-цели, где Россия будет пытаться выбить энергетику, останутся прежними", - пояснил он.

Собеседник также считает, что несмотря на то, что по Киеву наносятся множество ударов, обеспечение столицы отличается от большинства других городов.

"В Киеве тоже будет непросто, но он обеспечивается необходимым лучше, чем другие населенные пункты", - добавил Рябцев.

Состояние теплоснабжения Киева: важные данные

В столице всё ещё множество жилых домов остаются без отопления, при этом наиболее напряжённая ситуация наблюдается в Соломенском и Печерском районах. По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины, главы Минразвития общин и территорий Алексея Кулебы, коммунальные службы продолжают аварийно-восстановительные работы, направленные на возобновление подачи тепла после сбоев в энергосистеме.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

