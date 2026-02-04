Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Дарья Пшеничник
4 февраля 2026, 08:27
11090
По данным издания, есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать.
Путин, армия РФ
Есть признаки того, что переговоры могут принести результаты / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Главное из новости:

  • Россия меняет тон на переговорах в Абу-Даби
  • Шаги ЕС по наращиванию обороны давят на РФ
  • Путин ищет выход без потери "победы"

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби стартовал новый раунд переговоров по прекращению войны в Украине, и на этот раз дипломатический фон выглядит заметно иначе. Несмотря на общую неопределенность и сдержанный пессимизм в Киеве, несколько источников в США и Украине отмечают, что в поведении российской делегации появились признаки реального стремления двигаться вперед, пишет Politico.

видео дня

По информации собеседников издания, знакомых с ходом консультаций, нынешний этап может стать первым, где Москва демонстрирует не только формальное присутствие, но и готовность обсуждать практические механизмы завершения войны.

Один из американских экспертов, консультирующий украинскую сторону, признал, что разница ощутима: если раньше переговоры напоминали "болезненную процедуру без анестезии", то теперь российские представители ведут себя "менее театрально и значительно прагматичнее".

Он предполагает, что при благоприятных условиях шанс на прорыв весной уже не выглядит фантастическим.

Менее оптимистичные оценки звучат от бывших украинских чиновников, однако даже они признают изменение тона российской делегации. Глава российской группы Игорь Костюков и офицер ГРУ Александр Зорин, по их словам, избегают идеологических монологов, характерных для Лаврова или Путина, и концентрируются на конкретных технических вопросах.

Аналитики предполагают, что такое поведение может быть реакцией Кремля на изменения в Европе: континент все активнее инвестирует в оборону, наращивает производство вооружений и ищет способы уменьшить зависимость от США. Мирное соглашение могло бы охладить этот импульс, усложнив для европейских правительств аргументацию относительно дальнейшего увеличения оборонных бюджетов.

В то же время не исключают и политический расчет: изменение риторики может быть попыткой повлиять на позицию Дональда Трампа, который внимательно следит за ходом войны.

Австралийский генерал в отставке Мик Райан отмечает, что Путин оказался в сложной внутренней ситуации: после огромных затрат на войну ему почти нечего показать в качестве "результата". Мир без возможности объявить победу может стать для Кремля серьезным вызовом.

Перерастет ли новая дипломатическая динамика в реальный прорыв - станет понятно уже в ближайшие недели. Но впервые за долгое время участники процесса осторожно говорят о возможности сдвига.

Что может остановить РФ - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, несмотря на заявления об энергетическом перемирии, Россия параллельно готовится к новым ударам по Украине. Такое мнение высказал политолог Александр Леонов в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что Украина уже четко понимает, что словам России доверять не стоит, и именно такую позицию, по его убеждению, должны занимать и Соединенные Штаты, которые декларируют заинтересованность в завершении войны.

"Давление на теневой танкерный флот очень эффективно. И Россия этого боится, потому что именно таким образом она получает деньги. И в переговорном треке не хватает главного, чтобы США не только подталкивали стороны, в первую очередь Россию, к переговорам, а говорили: "у вас есть дедлайн, если не будут выполнены условия — усиление санкций", - подчеркнул политолог.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования войны остается сложным и многомерным, хотя по отдельным вопросам сторонам якобы удалось продвинуться вперед.

В то же время, как отмечает The New York Times, любые уступки Украины по Донбассу в рамках потенциального мирного соглашения не приведут к прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к еще более масштабному наступлению. Аналитики отмечают, что отказ Москвы от требования полного контроля над Донецкой областью имеет не символический, а сугубо прагматический характер.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской делегации, которая должна отправиться на трехсторонние переговоры с представителями США и России.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Россия мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:34Война
РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:27Война
Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

08:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Китайский гороскоп на сегодня 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Последние новости

09:34

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:19

"Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди

09:09

Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха

09:02

Гололед, ветер и морозы: какой будет погода в Одессе и области 4 февраля

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
08:27

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:22

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Отказ Индии от российской нефти: как работают файлы Эпштейнамнение

08:09

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Реклама
08:02

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

06:52

Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известноФото

06:30

Сметут вмиг: шикарный рецепт голубцов по-закарпатскиВидео

06:10

Путинские войска будут продолжать террор Украины?мнение

06:01

"Надругательство": Артема Пивоварова разнесли за выходку в оперном театреВидео

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки, пьющей кофе за 19 с

05:30

Вселенная откроет тайные двери: какие знаки зодиака сделают большой шаг вперед

05:04

Большинство ошибается годами: как правильно жарить рыбу

04:41

Секрет постельного белья в СССР: почему пододеяльники шили с дыркой в виде ромба

04:03

Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки

03:43

Какова на самом деле разница между казаками и чумаками - украинцы ошибались векамиВидео

Реклама
03:12

"Убьют" и одежду, и технику: 7 вещей, которые запрещено класть в стиральную машину

01:33

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:03

Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы ЕвропыВидео

00:01

Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

03 февраля, вторник
23:47

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

22:56

Самый влиятельный после своего отца: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

22:27

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрелаФото

21:50

"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

21:42

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраляФото

21:27

3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

21:26

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказалВидео

21:22

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:11

Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

20:48

Черкасскую область накроют жесткие графики отключений - когда не будет света 4 февраля

20:38

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короляВидео

20:27

Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкойВидео

20:03

Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

19:33

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

19:30

Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

19:30

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

Реклама
19:10

РФ применили рекордное количество баллистических средств поражения по Украинемнение

19:02

Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по ЗапорожьюФотоВидео

19:01

Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера

18:17

Три уровня гарантий безопасности: Рютте пояснил, как Запад защитит Украину после войны

18:11

Тропических попугаев заметили в Украине: как эти птицы выживают при -15°С

18:06

В США признали провал стратегии давления на Путина - что предлагают взамен

17:46

Какое второе название Луцка – историк сделал неожиданное открытиеВидео

17:42

Погодные опасности на Тернопольщине: синоптики сделали важное предупреждение

17:28

Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку

17:19

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - в ООН дали свой прогноз

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять