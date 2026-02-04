РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

По данным издания, есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать.

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби стартовал новый раунд переговоров по прекращению войны в Украине, и на этот раз дипломатический фон выглядит заметно иначе. Несмотря на общую неопределенность и сдержанный пессимизм в Киеве, несколько источников в США и Украине отмечают, что в поведении российской делегации появились признаки реального стремления двигаться вперед, пишет Politico.

По информации собеседников издания, знакомых с ходом консультаций, нынешний этап может стать первым, где Москва демонстрирует не только формальное присутствие, но и готовность обсуждать практические механизмы завершения войны.

Один из американских экспертов, консультирующий украинскую сторону, признал, что разница ощутима: если раньше переговоры напоминали "болезненную процедуру без анестезии", то теперь российские представители ведут себя "менее театрально и значительно прагматичнее".

Он предполагает, что при благоприятных условиях шанс на прорыв весной уже не выглядит фантастическим.

Менее оптимистичные оценки звучат от бывших украинских чиновников, однако даже они признают изменение тона российской делегации. Глава российской группы Игорь Костюков и офицер ГРУ Александр Зорин, по их словам, избегают идеологических монологов, характерных для Лаврова или Путина, и концентрируются на конкретных технических вопросах.

Аналитики предполагают, что такое поведение может быть реакцией Кремля на изменения в Европе: континент все активнее инвестирует в оборону, наращивает производство вооружений и ищет способы уменьшить зависимость от США. Мирное соглашение могло бы охладить этот импульс, усложнив для европейских правительств аргументацию относительно дальнейшего увеличения оборонных бюджетов.

В то же время не исключают и политический расчет: изменение риторики может быть попыткой повлиять на позицию Дональда Трампа, который внимательно следит за ходом войны.

Австралийский генерал в отставке Мик Райан отмечает, что Путин оказался в сложной внутренней ситуации: после огромных затрат на войну ему почти нечего показать в качестве "результата". Мир без возможности объявить победу может стать для Кремля серьезным вызовом.

Перерастет ли новая дипломатическая динамика в реальный прорыв - станет понятно уже в ближайшие недели. Но впервые за долгое время участники процесса осторожно говорят о возможности сдвига.

Что может остановить РФ - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, несмотря на заявления об энергетическом перемирии, Россия параллельно готовится к новым ударам по Украине. Такое мнение высказал политолог Александр Леонов в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что Украина уже четко понимает, что словам России доверять не стоит, и именно такую позицию, по его убеждению, должны занимать и Соединенные Штаты, которые декларируют заинтересованность в завершении войны.

"Давление на теневой танкерный флот очень эффективно. И Россия этого боится, потому что именно таким образом она получает деньги. И в переговорном треке не хватает главного, чтобы США не только подталкивали стороны, в первую очередь Россию, к переговорам, а говорили: "у вас есть дедлайн, если не будут выполнены условия — усиление санкций", - подчеркнул политолог.

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования войны остается сложным и многомерным, хотя по отдельным вопросам сторонам якобы удалось продвинуться вперед.

В то же время, как отмечает The New York Times, любые уступки Украины по Донбассу в рамках потенциального мирного соглашения не приведут к прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к еще более масштабному наступлению. Аналитики отмечают, что отказ Москвы от требования полного контроля над Донецкой областью имеет не символический, а сугубо прагматический характер.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской делегации, которая должна отправиться на трехсторонние переговоры с представителями США и России.

