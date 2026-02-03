Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

В США считают, что переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются "историческими по своей природе".

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер присоединятся к трехсторонним переговорам между Украиной, США и РФ о завершении войны, очередной этап которых стартует 4 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала Левитт во время общения с журналистами. видео дня

По ее словам, трехсторонние переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются "историческими по своей природе".

"Никогда раньше эти три наши страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру", - добавила она.

Стоит ли ожидать значительного результата от переговоров

Как писал Главред, трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США о завершении войны фактически носят формальный характер и с большой вероятностью не дадут практического результата. Так считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, ключевой проблемой является неудачный формат переговоров и состав делегаций. Эксперт прогнозирует, что подписание документа об окончательном урегулировании может стать возможным не ранее 2026 года и только при совокупности нескольких условий: уступок со стороны Украины, существенного ресурсного истощения России и усиленного давления со стороны возможной администрации Дональда Трампа.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования войны остается сложным и многомерным, хотя по отдельным вопросам сторонам якобы удалось продвинуться вперед.

В то же время, как отмечает The New York Times, любые уступки Украины по Донбассу в рамках потенциального мирного соглашения не приведут к прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к еще более масштабному наступлению. Аналитики отмечают, что отказ Москвы от требования полного контроля над Донецкой областью имеет не символический, а сугубо прагматический характер.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской делегации, которая должна отправиться на трехсторонние переговоры с представителями США и России.

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

