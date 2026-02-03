Самый влиятельный после своего отца: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

Смерть Саифа Каддафи подтвердил его советник и глава политического штаба Абдалла Отман.

В Ливии убили сына Муаммара Каддафи / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/Saifalislamgaddafi

Кратко:

Саиф аль-Ислам Каддафи был убит во время перестрелки

В настоящее время организована операция для извлечения тела Саифа

Саиф аль-Ислам Каддафи, второй сын Муаммара Каддафи, был убит в собственном доме в Ливии. Об этом 3 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к семье, и его адвоката Халеда эль-Зайди.

Как рассказали источники в политической группе Каддафи, "вооруженные лица вывели из строя камеры наблюдения в резиденции" Саифа. Он вступил с ними в перестрелку и был убит.

В настоящее время организована операция для извлечения тела Саифа, сообщает ливийский телеканал Al Ahrar.

Смерть Саифа Каддафи подтвердил его советник и глава политического штаба Абдалла Отман.

Reuters отмечает, что он считался самой влиятельной фигурой в стране после своего отца, правившего более четырех десятилетий. Он выступал посредником в важных и деликатных дипломатических миссиях.

В частности, сын Каддафи возглавлял переговоры о том, чтобы Ливия отказалась от оружия массового уничтожения, и добился компенсации семьям погибших в результате взрыва самолета Pan Am Flight 103 над Локерби, Шотландия, в 1988 году. Он также налаживал контакты с Западом и призывал к принятию конституции и уважению прав человека.

Сам же Муаммар Каддафи был убил 20 октября 2011 года при штурме города Сирт. Бойцы Национального переходного совета Ливии захватили его в плен. Во время захвата бывший лидер страны получил ранение и позже скончался.

О персоне: Саиф аль-Ислам Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи родился 25 июня 1972 года. До революции 2011 года Саиф аль-Ислам считался наиболее вероятным преемником отца и сторонником либеральных реформ и сближения с Западом. В 2015 году суд в Триполи заочно приговорил его к смертной казни, однако зинтанские боевики отказались его выдавать. В июне 2017 года он был освобожден по амнистии и с тех пор находился под защитой местных сил в Зинтане. В 2021 году он официально зарегистрировался кандидатом на президентских выборах в Ливии, которые в итоге были отложены на неопределенный срок из-за политического кризиса. Саиф аль-Ислам находился в розыске Международного уголовного суда (МУС) по обвинению в преступлениях против человечности.

