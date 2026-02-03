"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрела

https://glavred.info/energy/remont-zaymet-znachitelnoe-vremya-kriticheskaya-tec-silno-povrezhdena-posle-obstrela-10737806.html Ссылка скопирована

Коллаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, скриншот

Восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массовых ракетных ударов займет длительное время, сообщил вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Провели заседание Штаба. Очертили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время. Министерство энергетики, Минразвития, город, коммунальные и частные предприятия оказывают всю помощь с оборудованием и специалистами", – написал он в телеграмме.

Последствия удара и поврежденная инфраструктура

Во время заседания штаба проанализировали последствия удара и определили необходимые шаги для восстановления света и тепла для людей. Враг повредил объекты генерации и магистральные и распределительные сети в:

Киеве

Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой областях

других регионах

"Ситуация в энергосистеме сложная. Энергетики применяют графики аварийных отключений. На критических участках уже начинается расстановка дополнительных генераторов", — отметил Шмыгаль.

Особенно пострадала Дарницкая ТЭЦ, производящая тепло для населения.

Меры по стабилизации системы

Вице-премьер поручил проанализировать все возможные объекты, где временно могли бы находиться люди, оставшиеся без тепла.

"Учитывая критичность ситуации, на заседании обсудили срочные меры по стабилизации системы. Сейчас проводится перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже со завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекают силы 'Укртрансгаза'", – добавил он.

Кроме того, прорабатываются варианты резервного теплоснабжения для домов, оказавшихся в зоне длительного отключения.

