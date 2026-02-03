Укр
Террор вместо дипломатии: РФ атаковала энергетику Украины десятками ракет и сотнями дронов

Анна Ярославская
3 февраля 2026, 09:49
Под ударом оказались Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области, а также Киев.
Владимир Зеленский, атака РФ
Владимир Зеленский прокомметировал комбинированную атаку РФ 3 февраля / Коллаж: Главред, фото: ОП, ГосЧС, ua.depositphotos.com

Краткие тезисы Зеленского:

  • РФ нанесла прицельный удар по энергетической инфраструктуре
  • Оккупанты применили более 70 ракет и 450 ударных дронов
  • В результате удара ранены девять человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла прицельный удар по объектам энергетики. Оккупанты использовали более 70 ракет и 450 ударных дронов. Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киев и область, Днепропетровщина, Одесская и Винницкая области.

Продолжается ликвидация последствий российского удара.

видео дня

Известно, что девять человек ранены из-за атаки. Зафиксированы повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары многоэтажек после попадания дронов, поврежден детский сад.

"Воспользоваться холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому требуется максимальное давление. Благодарю всех партнеров, кто понимает это и помогает нам", - написал Зеленский в Telegram.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 3 февраля радиотехнические войска зафиксировали 521 средство воздушного нападения:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
  • 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300;
  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
  • 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям, около 300 из них – "шахеды".

Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая и Одесская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников разных типов:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
  • 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
  • 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
  • 412 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых БПЛА на 17 локациях. Информация о шести вражеских ракетах уточняется.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Атака на Украину 3 февраля 2026 - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов.

Утром 3 февраля в Украине продолжалась воздушная тревога. В воздушном пространстве Украины были зафиксированы дроны, а также крылатые ракеты. РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Детальнее читайте в материале: Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой.

По данным мониториновых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки.

В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

В ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом находились несколько районов города.

После утренней ракетной атаки по Украине российские бомбардировщики совершили посадку на аэродроме "Энгельс". Аналитики не исключают повторного удара по территории Украины. Основной целью могут стать крупные энергетические и газовые объекты на западе Украины.

  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026
    Ракетный удар по Киеву 3 февраля 2026 Фото: ГосЧС Украины, Нацполиция

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

