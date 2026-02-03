Киркоров отобрал у Пугачевой важную традицию.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Алла Пугачева

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил отобрать важную традицию своей бывшей жены Аллы Пугачевой. Певица, которая из-за поддержки Украины покинула РФ и живет на Кипре, не может продолжать "разрешать весну", сообщил Киркоров росСМИ.

В интервью путинист рассказал, что прервал свою традицию давать концерты в конце апреля из-за полученных ожогов год назад и искал для себя другие даты для выступлений. Певец хотел провести концерты в конце февраля — начале марта, но все удачные даты заранее забронировали другие артисты.От безысходности Филипп вспомнил о традиции Аллы Пугачевой "разрешать весну" и решил бесцеремонно присвоить ее. Артист оправдал себя тем, что Примадонна уже давно живет за границей, а он обязан продолжать ее дело.

Филипп Киркоров - концерт / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Я очень чту эту традицию. Великая Примадонна придумала этот праздник в первое воскресенье весны. Надо продолжать ее дело. Она вдалеке. Я перехватил эту пальму первенства. Так что теперь в первое воскресенье марта будем вместе разрешать весну", — заявил Киркоров.

Алла Пугачева - где сейчас / фото: instagram.com, Алла Пугачева

До своего отъезда из РФ Пугачева каждый год проводила вечеринки в день "желтых тюльпанов" в своем подмосковном замке. Традиция прервалась четыре года назад — певица переехала сначала в Израиль, а потом на Кипр из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

