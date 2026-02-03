Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Путинист Киркоров обобрал Аллу Пугачеву: "Она вдалеке"

Кристина Трохимчук
3 февраля 2026, 10:29
24
Киркоров отобрал у Пугачевой важную традицию.
Филипп Киркоров и Алла Пугачева
Филипп Киркоров и Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Киркоров решил занять место Пугачевой
  • Какую традицию он присвоил

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил отобрать важную традицию своей бывшей жены Аллы Пугачевой. Певица, которая из-за поддержки Украины покинула РФ и живет на Кипре, не может продолжать "разрешать весну", сообщил Киркоров росСМИ.

В интервью путинист рассказал, что прервал свою традицию давать концерты в конце апреля из-за полученных ожогов год назад и искал для себя другие даты для выступлений. Певец хотел провести концерты в конце февраля — начале марта, но все удачные даты заранее забронировали другие артисты.От безысходности Филипп вспомнил о традиции Аллы Пугачевой "разрешать весну" и решил бесцеремонно присвоить ее. Артист оправдал себя тем, что Примадонна уже давно живет за границей, а он обязан продолжать ее дело.

видео дня
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - концерт / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Я очень чту эту традицию. Великая Примадонна придумала этот праздник в первое воскресенье весны. Надо продолжать ее дело. Она вдалеке. Я перехватил эту пальму первенства. Так что теперь в первое воскресенье марта будем вместе разрешать весну", — заявил Киркоров.

Алла Пугачева
Алла Пугачева - где сейчас / фото: instagram.com, Алла Пугачева

До своего отъезда из РФ Пугачева каждый год проводила вечеринки в день "желтых тюльпанов" в своем подмосковном замке. Традиция прервалась четыре года назад — певица переехала сначала в Израиль, а потом на Кипр из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что предательница Украины Лолита Милявская попала в опасную для здоровья ситуацию. У певицы начался приступ из-за ее губительного пристрастия к электронным сигаретам. Как призналась артистка, ей понадобилась экстренная медицинская помощь.

Также победительница "Холостяка 13" Инна Белень появилась в слезах и рассказала о срыве официальной регистрации брака. По словам Инны, пара хотела заключить брак 2 февраля. Девушка мечтала выйти замуж за любимого в красивую дату, но получила отказ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

10:21Украина
Террор вместо дипломатии: РФ атаковала энергетику Украины десятками ракет и сотнями дронов

Террор вместо дипломатии: РФ атаковала энергетику Украины десятками ракет и сотнями дронов

09:49Украина
РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль

РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль

09:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Последние новости

10:41

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

10:38

Атлантический циклон движется на Житомирскую область: как изменится погода в регионе

10:30

-30° скуют Ровенскую область: когда ожидать спад экстремальных морозов

10:29

Путинист Киркоров обобрал Аллу Пугачеву: "Она вдалеке"

10:21

РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
10:09

Почему смартфон выключается на морозе и как этого избежать

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 февраля (обновляется)

09:49

Террор вместо дипломатии: РФ атаковала энергетику Украины десятками ракет и сотнями дроновФото

09:47

РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль

Реклама
09:39

Украина и Запад согласовали военный ответ на срыв любого перемирия со стороны РФ - FT

09:37

"Будут хорошие новости": Трамп рассказал о переговорах с Путиным по Украине

09:20

"Кому ты говоришь": известный певец раскрыл правду о Виннике

09:03

После 3 февраля всё изменится: этим знакам зодиака станет заметно легче жить

08:50

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

08:37

РФ готовит повторный удар по Украине, самолеты снаряжены ракетами: что станет цельюФото

08:33

О чем на самом деле свидетельствует приезд Стива Уиткофа на переговоры в Абу-Дабимнение

08:26

Беспрецедентный удар по энергетике: Терехов раскрыл последствия ночной атаки РФ на Харьков

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Ночная атака РФ по Киеву: трое пострадавших, пожары и разрушения в пяти районах

07:49

Рекорд по запущенной баллистике: РФ била по энергетике сразу нескольких регионов Украины

Реклама
06:35

Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой

06:10

Гороскоп Таро на февраль 2026: Весам - доход, Скорпионам - перемены, Стрельцам - успех

06:10

РФ готовится к признанию Приднестровья независимым: что это означает для насмнение

06:00

Гороскоп на завтра 4 февраля: Скорпионам - новое знакомство, Рыбам - прибыль

05:31

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

04:55

7 привычек родителей, которые заставляют взрослых детей переехать подальше

04:22

Что будет с ценами на крупы и масло: эксперт предупредил украинцев о нюансе

04:01

"Я употребляла": Лолиту откачивали от приступа из-за зависимости

03:32

Должны ли кошки выходить на улицу – ветеринар удивила признаниемВидео

02:57

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

02:45

"Ледник Судного дня" трещит по швам: угроза катастрофы прибрежных мегаполисов

01:25

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

00:52

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:39

Часть пенсионеров может остаться без выплат на несколько месяцев – в чем причина

02 февраля, понедельник
23:54

Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026Видео

23:23

"Моральные дегенераты": Сибига о предложении FIFA насчет отмены бойкота РФ

22:20

Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

21:41

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известноВидео

21:38

Свет будет с перерывами: ДТЭК и ЦЭК обновили графики на вторник, 3 февраляФото

21:35

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

Реклама
21:32

Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

21:32

Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

21:01

РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

20:44

Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

20:27

Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубеВидео

20:21

Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

20:03

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

19:47

Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

19:39

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:31

Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять